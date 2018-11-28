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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

CHP, kazayla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere iki milletvekilini görevlendirdi

CHP, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme yapmak üzere iki milletvekilini görevlendirdi.

CHP TBMM Grup'tan yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesinin Kocaeli-Gebze bölümündeki viyadük inşaatında beton bloğun çökmesi sonucu yaşanan olayla ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ile İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in görevlendirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Kocaeli Gebze Kuzey Marmara Otoyolu Meclis CHP Grup Yönetimi

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