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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 21:51 | Son Güncelleme

İş kazasında 30 metre yükseklikten düşüp yaklaşık 30 ton ağırlığındaki beton blokun altından sağ kurtulan işçi Kani Öztürk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası

KOCAELİ (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazasında 30 metre yükseklikten düşüp yaklaşık 30 ton ağırlığındaki beton blokun altından sağ kurtulan işçi Kani Öztürk (40), 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım servisinde bir süre tedavi gören ve daha sonra servise alınan Öztürk'ü, sağlık durumunun iyiye gitmesi dolayısıyla taburcu ettiklerini söyledi.

Öztürk'ün genel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Güneş, "Hastamızın ayağında kırıklar vardı. Bu kırıkları çivilerle sabitledik. Ancak ikinci bir müdahale yapılacak. Yaklaşık 3 ay sonra çiviler çıkarılıp, platin takılacak. Gözünde bir sıkıntı vardı, görmeye başladı. O takip edilecek. Bunun dışında her hangi bir sağlık sorunu yok." diye konuştu.

Başhekim Güneş, Öztürk'ün taburcu olduktan sonra memleketi Samsun'a gittiğini, tedavisinin orada devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Olay

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun iş kazası Kani Öztürk Kuzey Marmara Otoyolu

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