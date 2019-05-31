Kuzey Marmara Otoyolu’nun bazı kesimleri günün ilk dakikalarında trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde bulunan Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerindeki V07 viyadüğü ve Liman-Sevindikli kavşakları trafiğe açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre çalışmaların yüzde 71’nin tamamlandığı Marmara Otoyolu’nun yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimleri trafiğe açıldı. Saat 23.59 itibari ile çalışmaların tamamlandığı 4. Kesimde Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu üzerinde V07 viyadüğü çift yönlü olmak üzere ve 5. Kesimdeki Liman-Sevindikli kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimi trafiğe açıldı. Açılış itibari ile araçlar otoyoldan geçmeye başladı. Yolun Ramazan Bayramı öncesinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ile İstanbul arasında trafik yükünü azaltması bekleniyor.