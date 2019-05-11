Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçeceği tabiat parkında 17 bin ağaç kesilecek

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KUZEY Marmara Otoyolu'nun, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın bulunduğu sahadan geçecek olması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi eski Başkanı Sait Ağdacı, "Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecek" dedi. Gebze Tavşanlı köyünde bulunan 1. derece doğal SİT alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek 1,7 kilometre olduğu belirtilen yol için 17 bin ağaç kesilecek. İstanbul'a yakın olması nedeniyle özellikle doğa tutkunlarının akınına uğrayan Ballıkayalar'da kamp kuranlar, içerisinden Ballıkaya deresinin geçtiği doğa harikasında kuş, kurbağa seslerini dinleyip, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor. Ballıkayalar özellikle dağcıların da uğrak yerlerinden. Dağcılar, dik ve zorlu dağlara tırmanıyor. Gruplar, kanyonda doğa yürüyüşüne çıkıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti 15 Temmuz Şehitler köprüsü cezalarına protesto (1) Uzmanından sınava gireceklere uyarı: "Tekrar yapıp deneme çözün"

'YOL KENARINDAN GEÇSE BİLE TABİAT PARKI ZARAR GÖRECEK' Sait Ağdacı, Ballıkayalar'ın doğa yürüyüşü, kampçılık ve birçok aktiviteye uygun olduğunu belirterek, "Ballıkayalar Tabiat Parkı dağcılığa, doğa yürüyüşüne, kampçılığa ve birçok aktiviteye uygun bir yer. Ballıkayalar bu kentin bulunmaz nimetlerinden bir tanesidir. Birçok milli parktan da güzel ve daha özel bana göre. 200 milyon yılda oluşmuş bir kanyona ve onun devamında da göletlere sahip bir yer" diye konuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1,7 kilometrelik kısmının Ballıkayalar'dan geçeceğini ifade eden Ağdacı, "Ballıkayalar korunma altına alınan bir bölge, SİT alanı orası. Karayolları'nın kararıyla yeni İstanbul-Kocaeli yolu adı altında bir yol geçirilmesi gündeme geldi. Bu yol 64 kilometre olacak ve bu yolun 1,7 kilometresi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden geçecek. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmit İşletme Müdürlüğü raporlarında belirtildiği üzere bu güzergahta 17 bin ağaç kesilecek ve yol geçerken orada yapılacak olan çalışmalardan dolayı park zaten elden gidecek. Toz çıkacak, toprak çıkacak oradaki hem köyler zarar görecek, hem de oradaki tarihi güzellikler zarar görecek. Emisyonların neticesinde bu park zarar görecektir. Bunların yanında bu parkın içerisinde yaşayan, nesli tükenme tehlikesinde olan kuşlar var. Bu kuş türlerinin tamamen yok olmasına sebep olacağız. Çevre Mühendisleri Odası olarak o zaman itiraz ettik. Ancak geçen günlerde ÇED olumlu raporu verildi. Raporlarda bu güzergahta 17 bin ağaç kesileceği belirtiliyor. Ballıkayalar Vadisi, 200 milyon yıllık bir oluşum sonucunda meydana gelmiş. Bu yol tabiat parkının sınırından veya kenarından geçse bile bu park zarar görecektir" dedi.