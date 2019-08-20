Kuzey ve Güney Amerika'da Bu Yıl 500'den Fazla Göçmen Öldü

Uluslararası Göç Örgütü, Kuzey ve Güney Amerika’daki göç yollarında yaşanan ölümlerin bu yıl 500’ü geçtiğini bildiriyor. Bu ölümlerin yaklaşık yarısıysa Amerika-Meksika sınırında meydana geldi.
Uluslararası Göç Örgütü’nün açıkladığı son rapora göre göçmen ölümleri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl üçte birden fazla arttı. Örgüt, 107 kişinin, yani bir başka deyişle ölenlerin beşte birinin kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydediyor.
Örgüt sözcüsü Joel Millman, 247 kişinin, yani ölenlerin neredeyse yarısının Amerika-Meksika sınırında yaşamını yitirdiğini söylüyor. Geri kalanlarınsa Orta Amerika, Karayip Adaları ya da Güney Amerika’daki göç yollarında hayatlarını kaybetmiş oldukları sanılıyor.
Sözcü Joel Millman, 2015'ten bu yana 4 milyondan fazla kişinin ülkeyi terk ettiği Venezuela'da yaşanan karmaşıklığın, 2019'da göçmen ölümlerinin sayısının yükselmesinde pay sahibi olduğunu kaydediyor.
Millman, ”Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu yıl 89 Venezuela vatandaşı göçmen hayatını kaybetti. Bu göçmen ölümleri Güney ve Orta Amerika ile Karayip Denizi'nde oldu” diyor.
Millman ayrıca bu yıl kayıtlara geçen 514 göçmen ölümü arasında gözaltındayken yaşamını yitiren en az 11 kişinin olmadığını söylüyor. Bu 11 göçmenin sekizinin Amerika'daki gözaltı merkezlerinde, üçününse Meksika'da öldüğünü bildiren Millman, Meksika ve Panama'nın Darien Ormanı'nda hayatını kaybeden ancak henüz doğrulanmamış en az 50 göçmen ölümünün de resmi kayıt içinde yer almadığını belirtiyor.
Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman ayrıca, “Son on günde, yani son güncellememizden bu yana Texas eyaletinin iç kesimlerinde 15 ceset bulundu. Brava Nehri’nde boğularak can veren üç kişininse cesedine ulaşıldı. Sınırın sadece çok dar bir kesiminde on gün içinde 18 kişi yaşamını yitirdi” diyor.
Uluslararası Göç Örgütü’ne göre göçmen ölümlerinin nedenleri, büyük farklılıklar gösteriyor.
Çoğu ölüme trafik kazaları neden olurken demiryollarındaki kazalar, su kaybı, yani aşırı sıvı kaybına bağlı sağlık sorunları, şiddet içerikli suça maruz kalma ve cinayete kurban gitme de başlıca ölüm nedenleri arasında. Örgüt, bu yıl 19 göçmenin de hastalık ya da tıbbi yardım alamama nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydediyor.
Diğer taraftan, örgütün raporunda yüzden fazla vaka, “ölüm nedeni bilinmiyor” olarak listeleniyor.
Rapora göre bunun nedeni, çok sayıda göçmenin cesedinin haftalar, hatta aylar boyunca bulunamaması. Bu da ölüm nedenini belirlemeyi zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor.
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