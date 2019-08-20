Kuzey ve Güney Amerika'da Bu Yıl 500'den Fazla Göçmen Öldü

Uluslararası Göç Örgütü, Kuzey ve Güney Amerika’daki göç yollarında yaşanan ölümlerin bu yıl 500’ü geçtiğini bildiriyor. Bu ölümlerin yaklaşık yarısıysa Amerika-Meksika sınırında meydana geldi.

Uluslararası Göç Örgütü’nün açıkladığı son rapora göre göçmen ölümleri, geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl üçte birden fazla arttı. Örgüt, 107 kişinin, yani bir başka deyişle ölenlerin beşte birinin kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydediyor.

Örgüt sözcüsü Joel Millman, 247 kişinin, yani ölenlerin neredeyse yarısının Amerika-Meksika sınırında yaşamını yitirdiğini söylüyor. Geri kalanlarınsa Orta Amerika, Karayip Adaları ya da Güney Amerika’daki göç yollarında hayatlarını kaybetmiş oldukları sanılıyor.

Sözcü Joel Millman, 2015'ten bu yana 4 milyondan fazla kişinin ülkeyi terk ettiği Venezuela'da yaşanan karmaşıklığın, 2019'da göçmen ölümlerinin sayısının yükselmesinde pay sahibi olduğunu kaydediyor.

Millman, ”Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre bu yıl 89 Venezuela vatandaşı göçmen hayatını kaybetti. Bu göçmen ölümleri Güney ve Orta Amerika ile Karayip Denizi'nde oldu” diyor.