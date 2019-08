Kuzey ve Güney Amerika'da Bu Yıl 500'den Fazla Göçmen Öldü

Millman ayrıca bu yıl kayıtlara geçen 514 göçmen ölümü arasında gözaltındayken yaşamını yitiren en az 11 kişinin olmadığını söylüyor. Bu 11 göçmenin sekizinin Amerika'daki gözaltı merkezlerinde, üçününse Meksika'da öldüğünü bildiren Millman, Meksika ve Panama'nın Darien Ormanı'nda hayatını kaybeden ancak henüz doğrulanmamış en az 50 göçmen ölümünün de resmi kayıt içinde yer almadığını belirtiyor.

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Joel Millman ayrıca, “Son on günde, yani son güncellememizden bu yana Texas eyaletinin iç kesimlerinde 15 ceset bulundu. Brava Nehri’nde boğularak can veren üç kişininse cesedine ulaşıldı. Sınırın sadece çok dar bir kesiminde on gün içinde 18 kişi yaşamını yitirdi” diyor.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre göçmen ölümlerinin nedenleri, büyük farklılıklar gösteriyor.

Çoğu ölüme trafik kazaları neden olurken demiryollarındaki kazalar, su kaybı, yani aşırı sıvı kaybına bağlı sağlık sorunları, şiddet içerikli suça maruz kalma ve cinayete kurban gitme de başlıca ölüm nedenleri arasında. Örgüt, bu yıl 19 göçmenin de hastalık ya da tıbbi yardım alamama nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydediyor.

Diğer taraftan, örgütün raporunda yüzden fazla vaka, “ölüm nedeni bilinmiyor” olarak listeleniyor.

Rapora göre bunun nedeni, çok sayıda göçmenin cesedinin haftalar, hatta aylar boyunca bulunamaması. Bu da ölüm nedenini belirlemeyi zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor.