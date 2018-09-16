HABER

Kuzey ve Güney Carolina İçin Uyarı

16.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Ulusal Kasırga Merkezi, Amerika’nın doğu kıyılarında etkili olan Florence’ın artık tropik fırtına olmadığını ancak sel ve nehir taşkınlarının Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin önemli bir bölümünde devam edeceğini açıkladı

Kuzey ve Güney Carolina İçin Uyarı

Ulusal Kasırga Merkezi, Amerika’nın doğu kıyılarında etkili olan Florence’ın artık tropik fırtına olmadığını ancak sel ve nehir taşkınlarının Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin önemli bir bölümünde devam edeceğini belirtti.

Ulusal Karıga Merkezi’nden Zack Taylor Florence’ın hala yıkıcı ve hayati tehlikesi olan bir fırtına olduğunu kaydetti.

Florence, ülkenin doğu kıyılarında şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Florence nedeniyle binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı, binlerce kişi de evlerinde elektrik bekliyor.

Yoğun yağışların bölgeyi terketmesinin ardından sel sularının günlerce etkisini göstermesi bekleniyor. Nehirlerin taştığına dikkat çekiliyor.

Florence’ın yavaşlamasıyla, Kuzey Crolina’nın merkez ve batısına, Virginia’nın güneybatısına, Kuzey Carolina’nın güneyine ve Virginia’nın batı merkeziyle Charlottesville’in batısına yoğun yağış bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey Carolina ve Güney Carolina’da Pazar günü hortumların görülebileceği uyarısında da bulundu.

Zayıflayan Florence’ın tekrar denize ulaşmadan önce Amerika’nın kuzeydoğusunda da etkisini göstermesi bekleniyor.

PARTNERBoşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?Boşanan kadın kaç gün sonra yeniden evlenebilir?
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödülİğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül
Hambach’taki çevrecilere operasyon sürüyorHambach’taki çevrecilere operasyon sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

İğneli çilek alarmı! Suçluyu ihbar edene 100 bin dolar ödül

Dünyada lanetli olduğuna inanılan ürkütücü yerler

Dünyada lanetli olduğuna inanılan ürkütücü yerler

Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında

Son dakika! Süper tayfun Mangkhut'un vurduğu Filipinler’de en az 40 kişi toprak altında

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında ABD yapımı İHA görüldü

İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!

İngiltere'de bekar erkekler hedefte: Dolandırıcıların yeni yöntemi ultrason fotoğrafları!

Yaşamak için en ucuz şehirler

Yaşamak için en ucuz şehirler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.