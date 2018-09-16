Kuzey ve Güney Carolina İçin Uyarı

Ulusal Kasırga Merkezi, Amerika’nın doğu kıyılarında etkili olan Florence’ın artık tropik fırtına olmadığını ancak sel ve nehir taşkınlarının Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinin önemli bir bölümünde devam edeceğini belirtti.

Ulusal Karıga Merkezi’nden Zack Taylor Florence’ın hala yıkıcı ve hayati tehlikesi olan bir fırtına olduğunu kaydetti.

Florence, ülkenin doğu kıyılarında şu ana kadar 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Florence nedeniyle binlerce kişi evlerini terketmek zorunda kaldı, binlerce kişi de evlerinde elektrik bekliyor.

Yoğun yağışların bölgeyi terketmesinin ardından sel sularının günlerce etkisini göstermesi bekleniyor. Nehirlerin taştığına dikkat çekiliyor.

Florence’ın yavaşlamasıyla, Kuzey Crolina’nın merkez ve batısına, Virginia’nın güneybatısına, Kuzey Carolina’nın güneyine ve Virginia’nın batı merkeziyle Charlottesville’in batısına yoğun yağış bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey Carolina ve Güney Carolina’da Pazar günü hortumların görülebileceği uyarısında da bulundu.

Zayıflayan Florence’ın tekrar denize ulaşmadan önce Amerika’nın kuzeydoğusunda da etkisini göstermesi bekleniyor.

