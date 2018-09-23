‘Kuzey ve Güney Carolina’da Sel Tehlikesi Henüz Geçmedi’

Kuzey ve Güney Karolina’daki uzmanlar halkı sel tehlikesinin henüz geçmediği konusunda uyarıyorlar. Florence Kasırgası’nın bölgeyi vurmasının üzerinden bir hafta geçti ve kasırga ardında yoğun yağışlar ve rüzgar nedeniyle harabe olmuş bir bölge bıraktı. Kuzey ve Güney Carolina’da en az 43 kişinin hayatını kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Karolina Valisi Henry McMaster Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yağmurla ve rüzgar sona ermiş olsa da yağan yağışlarla gelen sular halen çekilmedi ve daha kötü durumlarla karşılaşacağız” uyarısında bulundu.

McMaster, eyalet tarihinin en kötü doğal felaketinin faturasının yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Vali, yetkililerden bölgeye federal yardım kaynaklarının aktarılmasını istedi.

Florence Kasırgası, Kuzey Karolina’nın bazı bölgelerinde metrekareye 91 cm yağış bıraktı ve birçok bölge sel suları altında kaldı. Kuzey Karolina’nın liman şehri Wilmington ile olan karayolu bağlantısı yükselen sular nedeniyle günlerce kesildi. Şu an yollar açıldı ancak evlerine terk edenler bölgeye ne zaman dönebilirler henüz net değil.