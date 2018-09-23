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‘Kuzey ve Güney Carolina’da Sel Tehlikesi Henüz Geçmedi’

23.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Karolina’daki uzmanlar halkı sel tehlikesinin henüz geçmediği konusunda uyarıyorlar

‘Kuzey ve Güney Carolina’da Sel Tehlikesi Henüz Geçmedi’

Kuzey ve Güney Karolina’daki uzmanlar halkı sel tehlikesinin henüz geçmediği konusunda uyarıyorlar. Florence Kasırgası’nın bölgeyi vurmasının üzerinden bir hafta geçti ve kasırga ardında yoğun yağışlar ve rüzgar nedeniyle harabe olmuş bir bölge bıraktı. Kuzey ve Güney Carolina’da en az 43 kişinin hayatını kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Karolina Valisi Henry McMaster Cuma günü yaptığı açıklamada, “Yağmurla ve rüzgar sona ermiş olsa da yağan yağışlarla gelen sular halen çekilmedi ve daha kötü durumlarla karşılaşacağız” uyarısında bulundu.

McMaster, eyalet tarihinin en kötü doğal felaketinin faturasının yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Vali, yetkililerden bölgeye federal yardım kaynaklarının aktarılmasını istedi.

Florence Kasırgası, Kuzey Karolina’nın bazı bölgelerinde metrekareye 91 cm yağış bıraktı ve birçok bölge sel suları altında kaldı. Kuzey Karolina’nın liman şehri Wilmington ile olan karayolu bağlantısı yükselen sular nedeniyle günlerce kesildi. Şu an yollar açıldı ancak evlerine terk edenler bölgeye ne zaman dönebilirler henüz net değil.

Wilmington’daki Kuzey Karolina Üniversitesi 1 Ekim tarihine kadar eğitime ara verildiğini açıkladı. Üniversitenin binaları ve yolları kasırga nedeniyle zarar görmüştü ve kampüse ulaşılamıyordu.

Kasırga nedeniyle bölgede 2.1 milyondan fazla insan elektriksiz kaldı.

Sel suları halen yükselmeye devam ederken çevre ve sağlık açısından kaygılar, kirlenen sular nedeniyle devam ediyor. Çevre

Kalitesi Dairesi, sel nedeniyle, çok sayıda domuz çiftliği bataklık alanlarının taştığını ve buralardan yayılan mikropların su yollarına karıştığını belirtti.

Kuzey Karolina domuz yetiştiriciliği açısında ülkenin en büyük çiftliklerine sahip ve endüstri yetkilileri 20 yıldan uzun bir süredir sel nedeniyle çiftliklerde görülen en büyük zararın yaşandığını söylüyorlar.

Kuzey Karolina’da yetkililer, seller nedeniyle 5500 domuz ve 3.5 milyon tavuğun telef olduğunu, piyasa değeri 350 milyon doları bulan 57 bin ton tütünün de zarar gördüğünü açıkladı.

Başkan Donald Trump Kuzey ve Güney Karolina’da bazı bölgeleri afet bölgesi ilan etti ve buralara federal yardım fonlarının aktarılması talimatını verdi.

Çarşamba günü bölgeyi ziyaret eden Başkan Trump, yaşanan yıkıma ilk elden tanıklık etmiş oldu ve “Maalesef ihtiyacınız olan parasal yardım gelecek ama beklediğiniz kadar hızlı gelemeyecek” dedi.

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