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Kuzey ve Güney Kore Arasında Gerginlik Tırmanıyor

16.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore ile sınır bölgesinde bulunan bir irtibat ofisini havaya uçurdu. Olay iki ülke arasındaki sınır bölgesindeki Kaesong şehri yakınlarında yaşandı

Kuzey ve Güney Kore Arasında Gerginlik Tırmanıyor

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore ile sınır bölgesinde bulunan bir irtibat ofisini havaya uçurdu. Olay iki ülke arasındaki sınır bölgesindeki Kaesong şehri yakınlarında yaşandı. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kuzey Kore yönetimi son olarak Güney Kore’ye yönelik askeri harekat tehdidinde bulunmuştu. İki ülke arasında gerginlik, son günlerde Güney Koreli bir aktivist grubun, Kuzey’e balonlarla broşürler göndermesiyle yeniden yükseldi. Bu Güney’deki aktivistler tarafından Kuzey Kore’ye broşüler yollamak adına yıllardır kullanılan bir yöntem olarak biliniyor.

Güney Kore medyası, yetkililerin irtibat ofisinin Kuzey Kore tarafından havaya uçurulduğu bilgisini doğruladığının haberini verdi.

Havaya uçurulan irtibat ofisi, 2018 yılında iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğu sağlamak amacıyla açılmıştı.

İrtibat ofisi faal iken her iki taraftan da onlarca yetkili burada görev almış Güney’den yetkililer Kuzey’e seyahatler gerçekleştirmişti. Ofis, Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana salgın önlemleri kapsamında kullanılmıyordu.

Son günlerde yaptığı açıklamalarla Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un kızkardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore’ye yönelik askeri harekat tehdidinde bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde de Kuzey Kore yönetimi iki ülke arasında silahsızlandırılmış bölgeye asker gönderme niyetini ortaya koydu.

Kuzey Kore Ordusu tarafından bu sabah yapılan açıklamada, askerlerin tampon bölgeye gönderilmesi konusunda hazırlıklar yapıldığı ve buna ilişkin harakat planı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo da yaptığı açıklamada, durumu son derece ciddiye aldıklarını ve herhangi bir girişime yanıt vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

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