Kuzey ve Güney Kore Arasında Gerginlik Tırmanıyor

Kuzey Kore ordusu, Güney Kore ile sınır bölgesinde bulunan bir irtibat ofisini havaya uçurdu. Olay iki ülke arasındaki sınır bölgesindeki Kaesong şehri yakınlarında yaşandı. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kuzey Kore yönetimi son olarak Güney Kore’ye yönelik askeri harekat tehdidinde bulunmuştu. İki ülke arasında gerginlik, son günlerde Güney Koreli bir aktivist grubun, Kuzey’e balonlarla broşürler göndermesiyle yeniden yükseldi. Bu Güney’deki aktivistler tarafından Kuzey Kore’ye broşüler yollamak adına yıllardır kullanılan bir yöntem olarak biliniyor.

Güney Kore medyası, yetkililerin irtibat ofisinin Kuzey Kore tarafından havaya uçurulduğu bilgisini doğruladığının haberini verdi.

Havaya uçurulan irtibat ofisi, 2018 yılında iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve diyaloğu sağlamak amacıyla açılmıştı.

İrtibat ofisi faal iken her iki taraftan da onlarca yetkili burada görev almış Güney’den yetkililer Kuzey’e seyahatler gerçekleştirmişti. Ofis, Corona virüsü salgınının başlamasından bu yana salgın önlemleri kapsamında kullanılmıyordu.