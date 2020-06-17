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Kuzey ve Güney Kore Arasında Gerilim Artıyor

17.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kuzey ve Güney Kore arasında bir nevi elçilik görevi gören irtibar bürosunun Kuzey Kore tarafından havaya uçurulmasının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor

Kuzey ve Güney Kore Arasında Gerilim Artıyor

Kuzey ve Güney Kore arasında bir nevi elçilik görevi gören irtibar bürosunun Kuzey Kore tarafından havaya uçurulmasının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Kuzey Kore, Güney Kore yönetiminin aradaki tansiyonu düşürmek adına bir heyet gönderme teklifini de reddetti. Kuzey Kore yönetimi sınır bölgesine askeri yığınak yapacağını da yineledi.

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, Kuzey Kore Ordu Sözcüsü’nün açıklamalarını yayımladı. Buna göre Kuzey Kore ordusu bugün Kumgang Dağı ve Kaesong Endüstri bölgesi yakınlarındaki alana yeniden girecek.

Açıklamada, daha önce çekilen sınır hattındaki devriyelerin de güçlendirilerek konuşlandırılacağı ve Kuzey Kore ordusunun bölgede her çeşit askeri tatbikatı da yapacağı vurgulandı.

Pyongyang yönetimi geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla Seul ile arasındaki tüm iletişimi de kestiğini ilan etmişti.

İki ülke arasındaki gerilimin Güney Kore’de eylemci grupların balonlarla Pyongyang yönetimi karşıtı el ilanlarını Kuzey Kore topraklarına göndermesiyle yükseldi. Ancak bu eskiden beri devam eden bir eylem olarak biliniyor. O nedenle bu defa tansiyonunun yükselmesinin Kuzey Kore yönetiminin ülke içerisinde Amerika ve Güney Kore’ye yönelik birliği arttırma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore haber ajansının geçtiği bir başka açıklamada da irtibat bürosunun havaya uçurulmasının Güney’e karşı atılmış ilk adım olduğu ve bunun arkasının geleceği vurgulandı.

Öte yandan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un, tansiyonun düşürülmesi için Güney Kore’nin bir heyet gönderme teklifini de reddettiği açıklandı. Kim’in bu teklifi reddederken “Gerçekçi olmayan, patavatsız, art niyetli, saçmalık, pervasız, mantık dışı ve saygısız” gibi ifadeler kullanması dikkat çekti.

Güney Kore tepkili

Güney Kore yönetimi de Kuzey Kore Lideri’nin açıklamalarını saçma olarak niteledi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu, iki lider arasında inşa edilen güvene zarar veriyor ve ayrıca bu gereksiz ifadeler ve tavırlara müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda da uyarıyoruz” dedi.

Güney Kore yönetimi ayrıca görüşme için bir heyet gönderilmesi teklifinin Kuzey Kore tarafından açıklanmasına da tepki gösterdi. İsmi açıklanmayan bir Güney Koreli yetkili bu konuyla ilgili olarak da “Eşi görülmemiş bir saçmalık. Umarız Kuzey Kore gelecekte temel nezaket kurallarına uyar” şeklinde konuştu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore’ye yönelik uyarıda bulundu ve eğer askeri olarak bir provokasyona kalkışılırsa bunun bedelinin ödeneceği ifade edildi.

Kuzey Kore daha önce de benzer şekilde provokatif eylemlerde bulunmuştu. 2010 yılının Mart ayında Kuzey Kore, Güney Kore’ye ait bir savaş gemisini torpidoyla vurarak 46 denizcinin ölümüne neden olmuştu. Birkaç ay sonra da Yeonpyeong adasına topçu atışında bulunmuş ve bölgede can kayıplarına neden olmuştu.

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