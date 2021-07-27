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Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden açıldı

27.07.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında son bir yıldır kapalı tutulan iletişim kanallarının yeniden açıldığı duyuruldu.

Kuzey ve Güney Kore arasında iletişim kanalları bir yıl sonra yeniden açıldı

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında, kapatılan iletişim kanallarını yeniden açmak için nisan ayından bu yana süren yazışmaların olumlu sonuç verdiği bildirildi.

RESMİ İLETİŞİM KANALLARI AKTİF HALE GELDİ

Açıklamada, iki ülke arasındaki resmi iletişim hatlarının aktif hale getirildiği belirtilerek, "Ortak güven içerisinde ikili ilişkilerin en kısa zamanda yeniden iyileştirilmesi" temenni edildi.

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KUZEY KORE DE DOĞRULADI

Kuzey Kore devlet ajansı da Güney Kore'den yapılan resmi açıklamayı doğruladı.

Kuzey Kore hükümeti geçen yıl, Güney Koreli aktivistlerin Kuzey Kore sınırına deniz yoluyla protesto içerikli broşürler yollamasına karşı tedbir almaması nedeniyle Güney Kore ile iletişim kanallarını durdurma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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