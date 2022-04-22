Kuzey ve Güney Kore Liderlerinden Mektup Diplomasisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore’nin görevden ayrılmak üzere olan Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in mektuplaştığı ve Kuzey Kore liderinin ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Haberi ilk olarak Kuzey Kore devlet medya organı KCNA duyurdu. İki lider arasındaki mektup diplomasisini Güney Kore de doğruladı.

Güney Kore lideri Moon’un dün Kuzey Kore liderine mektup gönderdiği ve mektubunda 2018 yılında yapılan zirvelerde varılan ortak bildirgelere dayanan “birleşme için zemin hazırlanmasını sağlamak üzere çabalarını sürdüreceğini” belirttiği kaydedildi.

Kim Jong Un’un da mektuba bugün verdiği yanıtta “2018’de yapılan tarihi zirvelerin halka gelecek için umut verdiğini” yazdığı belirtildi. İki liderin her iki tarafın umutla yorulmadan çaba göstermesi halinde ilişkilerin gelişeceği konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Kuzey Kore’nin devlet medya organı KCNA’nın aktardığı habere göre, Kim Jong Un Güney Kore lideri Moon’un görevinin son günlerine kadar ülkesi için gösterdiği yoğun çabayı takdir ettiğini iletti ve iki lider arasındaki mektup diplomasisinin “liderler arasındaki derin güvenin ifadesi” olduğu kaydedildi.

Kim ve Moon arasında 2018 yılında yapılan üç zirvede taraflar barış ve uzlaşma sözü vermiş ancak son yıllarda ilişkiler gerilmişti. Kuzey Kore ortak ekonomik projeler için Güney Koreli firmaların inşa ettiği tesisleri yıkma tehdidinde bulunmuştu.

Pyonyang’ın geçtiğimiz ay 2017 yılından bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yapması ve Pyonyang’ın nükleer denemeye hazırlandığına ilişkin kaygılar gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Güney Kore ve Amerika bu hafta içinde ortak askeri tatbikata başlamıştı. Kuzey Kore bu tür tatbikatları genellikle savaş hazırlığı olarak niteleyerek tepki gösteriyor.

