HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey ve Güney Kore Liderlerinden Mektup Diplomasisi

Kuzey ve Güney Kore Liderlerinden Mektup Diplomasisi

22.04.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore’nin görevden ayrılmak üzere olan Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in mektuplaştığı ve Kuzey Kore liderinin ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtildi. Haberi ilk olarak Kuzey Kore devlet medya organı KCNA duyurdu. İki lider arasındaki mektup diplomasisini Güney Kore de doğruladı. Güney Kore lideri Moon’un dün Kuzey Kore liderine mektup gönderdiği ve mektubunda 2018 yılında yapılan zirvelerde varılan ortak...

Kuzey ve Güney Kore Liderlerinden Mektup Diplomasisi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore’nin görevden ayrılmak üzere olan Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’in mektuplaştığı ve Kuzey Kore liderinin ilişkileri iyileştirme çabalarından dolayı kendisine teşekkür ettiği belirtildi.

Haberi ilk olarak Kuzey Kore devlet medya organı KCNA duyurdu. İki lider arasındaki mektup diplomasisini Güney Kore de doğruladı.

Güney Kore lideri Moon’un dün Kuzey Kore liderine mektup gönderdiği ve mektubunda 2018 yılında yapılan zirvelerde varılan ortak bildirgelere dayanan “birleşme için zemin hazırlanmasını sağlamak üzere çabalarını sürdüreceğini” belirttiği kaydedildi.

Kim Jong Un’un da mektuba bugün verdiği yanıtta “2018’de yapılan tarihi zirvelerin halka gelecek için umut verdiğini” yazdığı belirtildi. İki liderin her iki tarafın umutla yorulmadan çaba göstermesi halinde ilişkilerin gelişeceği konusunda uzlaştığı kaydedildi.

Kuzey Kore’nin devlet medya organı KCNA’nın aktardığı habere göre, Kim Jong Un Güney Kore lideri Moon’un görevinin son günlerine kadar ülkesi için gösterdiği yoğun çabayı takdir ettiğini iletti ve iki lider arasındaki mektup diplomasisinin “liderler arasındaki derin güvenin ifadesi” olduğu kaydedildi.

Kim ve Moon arasında 2018 yılında yapılan üç zirvede taraflar barış ve uzlaşma sözü vermiş ancak son yıllarda ilişkiler gerilmişti. Kuzey Kore ortak ekonomik projeler için Güney Koreli firmaların inşa ettiği tesisleri yıkma tehdidinde bulunmuştu.

Pyonyang’ın geçtiğimiz ay 2017 yılından bu yana ilk kez kıtalararası balistik füze denemesi yapması ve Pyonyang’ın nükleer denemeye hazırlandığına ilişkin kaygılar gerilimi daha da tırmandırmıştı.

Güney Kore ve Amerika bu hafta içinde ortak askeri tatbikata başlamıştı. Kuzey Kore bu tür tatbikatları genellikle savaş hazırlığı olarak niteleyerek tepki gösteriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19: İngiltere'de bir hasta, 16 aydan uzun süre enfekte kaldıCovid-19: İngiltere'de bir hasta, 16 aydan uzun süre enfekte kaldı
Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli olduBabasını öldüren 15 yaşındaki kızın cezası belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur, işçi ve emeklileri ilgilendiriyor! Bakan Bilgin duyurdu

Memur, işçi ve emeklileri ilgilendiriyor! Bakan Bilgin duyurdu

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

2 penisle doğdu! Annenin sözleri ameliyatı durdurdu

2 penisle doğdu! Annenin sözleri ameliyatı durdurdu

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti! Meral Akşener'den açıklama: Müsaade ederse...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.