Kuzey ve Güney Kore'den uzlaşma

Güney Kore lideri Moon Jae In ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Kuzey Kore'nin başkenti Pyöngyang'da gerçekleştirdikleri üçüncü buluşmada diplomatik ilerleme sağladı. İki lider Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşma sağladı. Uzlaşmaya dair açıklamayı Kuzey Kore lideri Kim yaptı. Güney Kore lideri Moon Kuzey Kore lideri Kim'in ülkesindeki en büyük nükleer tesisi Yongbyon'u kapatarak, uluslararası uzmanların denetimine açmayı kabul ettiğini söyledi. İki lider ortak bir bildiriye de imza attı.

İki lider Kuzey Kore'de yaptıkları bu buluşmayı yenilerinin izleyeceğini açıkladı. Kim'in Güney Kore liderine yakın bir gelecekte Güney Kore'nin başkenti Seul'e gideceği sözünü verdiğini belirtildi. Her iki ülke 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarına ortak ev sahipliği etmek için başvuruda bulunmak istediklerini de ifade ettiler.

Kim ve Moon'un Pyongyang'daki zirvenin ilk tur görüşmelerini İşçi Partisi merkezi, ikinci tur görüşmeleri ise Paekhwawon'daki devlet konukevinde gerçekleştirdikleri beirtildi. Liderler ikinci tur görüşmelerinde nükleer silahsızlanma, kalıcı barış ve iki Kore arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini ele aldı.