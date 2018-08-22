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Kuzey ve Güney Koreli akrabaların 60 yıl sonraki ilk buluşması

22.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'nın ardından kopan ve 60 yıldır ayrı düşen yüzlerce Kuzey ve Güney Koreli ilk defa buluştu.

İsimleri kura ile belirlenen 100 Güney Koreliden biri olan Hwang Rae-ha annesine kavuşurken, "Sevdiklerimize ne zaman kavuşacağız? Hepimiz öldükten sonra mı?" diye sordu.


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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore

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