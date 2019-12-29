Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuzey ve kıyı Ege’de fırtına bekleniyor.

Kuzey ve kıyı Ege’de fırtına bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Rüzgarın; kuzey ve kıyı Ege’de bu gece saatlerinden itibaren hızını artırarak, salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

