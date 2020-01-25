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Kuzey Yıldızı 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız kaçmaya karar veriyor

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 01:46 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey "Ömrümün sonuna kadar dümen sende olacak sahip" sözleriyle Yıldız'ı etkiliyor. Kuzey ve Yıldız kaçmaya karar veriyor. Ancak aşıklar bu kez Yıldız’ın anne ve babasının engeline takılıyor. İşte Kuzey Yıldızı 18. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 25 Ocak Cumartesi akşamı 18. bölümüyle ekrana gelecek. Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde, Yıldız'ın ailesini ikna edemeyeceğini anlayan Kuzey, ilginç bir plan yapıyor. Gözünü karartan Kuzey, Yıldız'a birlikte kaçmayı teklif ediyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun burunadır. Yıldız’ın bu aşk için ödediği bedellerin, yaptığı fedakârlıkların sonu yoktur. Kuzey için tüm malından, mülkünden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakârlıkla canını da ortaya koymuştur. Bu zamana kadar Yıldız’a inanmayan Kuzey, şimdi vicdan azabı içindedir. Yıldız’ı kurtarmak için canını bile vermesi gerekse gözünü kırpmayacaktır ama şimdilik Yıldız için yapabileceği bir şey yoktur. Kuzey, Yıldız’dan istediği son sınavla birlikte tüm ailenin düşmanlığını geri kazanmıştır. Yıldız’ın anne ve babası, Kuzey’in en büyük düşmanlarıdır artık. Kuzey, Yıldız’ı sınamak isterken kendi sınavına, kendisi yenik düşmüştür. Herkese, Yıldız’a olan aşkını ispat edecek, herkesin güvenini kazanacaktır. Kendisine çok güvenmektedir ama ona güvenen insan sayısı bir elin parmağını geçmez. Kuzey, Yıldız’ın ailesini ikna edemeyeceğini anladığında bekleyecek ve sabredecek gücü kalmamıştır. Bir an önce Yıldız’a kavuşmak istemektedir. Bunun için gerekli olan planı yapar, gözünü karartmıştır. Ama hesap edemediği bir şey vardır. Gözünü karartan sadece Kuzey değildir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız’ı Çetin’le birlikte gören ve deliye dönen Kuzey, Yıldız’ın asıl amacını öğrenemedi. Kuzey’i Şule’den kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yıldız, bir türlü Çetin’den beklediği hamleyi göremedi. Tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlayan Yıldız, her yerde Çetin’i aradı. Kendi planını devreye sokan Çetin, Kuzey’e Yıldız’ın yaptıklarını anlattı. Çetin’in Yıldız’ı dolandırıp kaçtığını anlayan Kuzey, Yıldız’ın sattığı her şeyi geri almak için harekete geçti.

Sonunda Yıldız’ı affeden Kuzey, onunla romantik bir akşam yemeğine çıkmak istedi. Bu kez test etme sırası Kuzey’e geçti. Kuzey’in sınavının tüm aşamalarını geçen Yıldız’ın en son aşamada bilmece çözmesi gerekiyordu. Bilmeceyi çözen Yıldız, Kuzey’in istediği yüzüğü almaya çalışırken merdivenlerden düştü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)
Kuzey için her şeyini riske atacağını bir kez daha ispat eden Yıldız’ın yerde hareketsiz yattığı final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

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