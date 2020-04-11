Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11 Nisan 2020 Var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak

Ekranların sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk heyecan dolu bölümleriyle seyirciden taktir topluyor. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? 11 Nisan Kuzey Yıldızı İlk Aşk var mı? İşte detaylar...

Romantik komedi türünün başarılı bir örneği olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Show TV ekranında seyirci karşısına çıkıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesine tanıklık ediyoruz. 11 Nisan Cumartesi günü ekrana gelmesi gereken Kuzey Yıldızı İlk Aşk, koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla dizi setlerine ara verildi. Dizi oyuncuları ve set ekibin sağlığını korumak için alınan bu karar televizyon ekranlarının boş kalmasına neden oldu. Dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemeye başladı. Stoklanan bölümlerin sona ermesiyle birlikte diziler adeta erken final yapmış oldu.

Bu yüzden Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü de 11 Nisan'da yayınlanmayacak. Yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor. Koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Günlük rutinlerin dışına çıkan hayat, herkes için zorlaşmaya başladı. İlgiyle takip edilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk kolaj bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. İlk bölümden itibaren dizinin önemli sahnelerinin yer alacağı kolaj bölümü Cumartesi akşamına renk katacak.