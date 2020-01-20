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  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Komaya giren Yıldız'a ne olacak? Suçlu Kuzey mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Komaya giren Yıldız'a ne olacak? Suçlu Kuzey mi?

DİZİ HABERLERİ  | 20.01.2020 00:50 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yerde hareketsiz şekilde yatan Yıldız’ı bulan ve hastaneye yetiştiren Kuzey’in büyük bir vicdan azabı çektiği tanıtımda komaya giren Yıldız’a ne olacağı merakla bekleniyor. Aile üyelerinin Kuzey’i suçladığı anlar dikkat çekerken, yüzüğü Yıldız’ın eline takan Kuzey gözyaşlarına hakim olamıyor. İşte Kuzey Yıldızı 18. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 25 Ocak Cumartesi akşamı 18. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 16. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey Yıldızı ekrana gelen 17. son bölümüyle hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Son bölümde merdivenlerden düşen Yıldız'e ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

EKRANLARDA KUZEY YILDIZI İLK AŞK RÜZGARI ESTİ!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 17. son bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği göğüslerken, eğlenceli sahneleriyle beğeni topladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.66 rating ve yüzde 18.18 izlenme payı, AB’de yüzde 5.84 rating ve 14.70 izlenme payı, Total’da ise 11.21 rating ve yüzde 25.83 izlenme payı ile birinci oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #neyaptıysakaşkımızdan etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #neyaptıysakaşkımızdan etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (7)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 25 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

YILDIZ’I DOLANDIRAN ÇETİN, ŞULE İLE ANLAŞTI!

Yıldız’ı Çetin’le birlikte gören ve deliye dönen Kuzey, Yıldız’ın asıl amacını öğrenemedi. Kuzey’i Şule’den kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yıldız, bir türlü Çetin’den beklediği hamleyi göremedi. Tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlayan Yıldız, her yerde Çetin’i aradı. Kendi planını devreye sokan Çetin, Kuzey’e Yıldız’ın yaptıklarını anlattı. Çetin’in Yıldız’ı dolandırıp kaçtığını anlayan Kuzey, Yıldız’ın sattığı her şeyi geri almak için harekete geçti.

MERDİVENLERDEN DÜŞEN YILDIZ, YAŞAYACAK MI?

Sonunda Yıldız’ı affeden Kuzey, onunla romantik bir akşam yemeğine çıkmak istedi. Bu kez test etme sırası Kuzey’e geçti. Kuzey’in sınavının tüm aşamalarını geçen Yıldız’ın en son aşamada bilmece çözmesi gerekiyordu. Bilmeceyi çözen Yıldız, Kuzey’in istediği yüzüğü almaya çalışırken merdivenlerden düştü.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)
Kuzey için her şeyini riske atacağını bir kez daha ispat eden Yıldız’ın yerde hareketsiz yattığı final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.


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