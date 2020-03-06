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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cezaevine giren Yıldız'a ne olacak?

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2020 01:42 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın hapse girdiği tanıtımda "Allah kurtarsın!" sözleri yankılanıyor. Kuzey, Ruhi'den teslim olmasını isterken aldığı cevapla şaşırıyor. Yıldız'ın, Kuzey ve kızlarına öfkesi dinmezken, Kuzey aşkından vazgeçmiyor. Çetin'in kaçırıldığı anlar dikkat çekerken, Yıldız'ın hastane odasında olması merak uyandırıyor. Şule'nin boşanmayı kabul etmesi ise Kuzey'i şoke ediyor. İşte Kuzey Yıldızı 24. yeni bölüm fragmanı

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde Yıldız cezaevine giriyor. Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kuzey’in gözünün önünde yirmi yıllık emeğini, geçmişini, her şeyini yakmıştır. İçi kan ağlasa da bunu yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü Kuzey, bu aşkın bittiğine başka türlü inanmayacaktır. Nitekim öyle de olur. Kuzey, yüzleştiği acıyla birlikte ağır bir depresyona girer. Yıldız’ın da durumu ondan farksız değildir. İki aşık, depresyonlarının doruklarındayken Yıldız tutuklanır. Kuzey’in depresyonuna bir süre ara verip Yıldız’ı kurtarması gerekmektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Kuzey, Yıldız’la arasına giren tüm engelleri tek tek kaldırmaya yemin etmiştir. Fakat Yıldız’ın da kararından dönmeye niyeti yoktur. Bu sırada ikisinin de tahmin edemeyeceği bir gelişme, uzun zamandır bekledikleri haber, kapılarına dayanmıştır. Bu haber, Yıldız’ın yaralarını sarmaya, kaybettiklerini telafi etmeye yetecek midir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 23. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çetin'i vuran kişinin Ruhi çıkması üzerine herkes şoke oldu. Yıldız yaşadığı hayal kırıklığı ve öfkeyle Kuzey'i hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi. Kuzey kendini açıklamaya çalışsa da Yıldız için bunun bir anlamı yoktu. Sefer, Nahide'ye gerçekleri söylemesi için Tülin'den yardım isterken Kuzey'in tüm planını da anlatmak zorunda kaldı. Tülin, Nahide ve Sefer aşkını kurtarırken Yıldız ve Kuzey aşkına son darbeyi vurdu. Kuzey ile yıllar önce ilişkisini olduğunu söyleyerek Yıldız'ı bir kez daha yıktı. Şule, Çetin'e onu vuranın Yıldız olduğunu söylemesi için para verirken Tülin ile de işbirliği içinde olduğu öğrenildi. Yıldız, Kuzey'i affetmemekte ne kadar kararlıysa Kuzey de Yıldız'ı ikna etmek için o kadar kararlıydı. Kızları ile birlikte Yıldız'ın önünü kesip her şeyi anlatmaya çalışsa da büyük bir öfkeyle karşılaştı.

Fadik, Çetin'i vurmasından sonra Ruhi'nin hala Yıldız'a aşık olduğunu düşündü. Sefer ve Nahide kasada kalan paralarını almak için gizlice eve girerken, kasayı açtıklarında Yaşar ve Poyraz'ın tatsız sürpriziyle karşılaştı. Kuzey aşkı için son bir hamle yaparak kızlarıyla birlikte Ordu'dan gittiğini yazdığı bir mektup gönderdi. Yıldız'ın bunu duyup havaalanına gelmesini beklerken karşısında Sefer ve Nahide'yi bulunca hayal kırıklığına uğradı. Bunun üzerine bir karar verdi; Yıldız'ın küllenen aşkını tatlı dille değil eskiden olduğu gibi inatlaşarak harlayacaktı. Kuzey, Yıldız'ın peşini denizde de bırakmadı ve iki inatçı aşık Karadeniz'in hırçın sularına açıldı. Yıldız artık Kuzey'in ikna olmayacağını anlayarak son kozunu kullanmaya karar verdi. 20 yıllık çeyizini, boynundaki pusulayı ve parmağındaki tek taşı Kuzey'in gözü önünde ateşe attı. Yıldız 20 yıllık aşkını kül ederken, Kuzey bu aşkı yeniden alevlendirmek için savaşmaya devam edecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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