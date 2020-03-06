Kuzey Yıldızı İlk Aşk 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cezaevine giren Yıldız'a ne olacak?

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7 Mart Cumartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı'nın yeni bölümünde Yıldız cezaevine giriyor. Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır. KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Yıldız, Kuzey’in gözünün önünde yirmi yıllık emeğini, geçmişini, her şeyini yakmıştır. İçi kan ağlasa da bunu yapmaktan başka çaresi yoktur. Çünkü Kuzey, bu aşkın bittiğine başka türlü inanmayacaktır. Nitekim öyle de olur. Kuzey, yüzleştiği acıyla birlikte ağır bir depresyona girer. Yıldız’ın da durumu ondan farksız değildir. İki aşık, depresyonlarının doruklarındayken Yıldız tutuklanır. Kuzey’in depresyonuna bir süre ara verip Yıldız’ı kurtarması gerekmektedir.

Kuzey, Yıldız’ın başına gelenlerden dolayı suçluluk hissetmektedir. O yüzden ne olursa olsun onu özgürlüğüne kavuşturacaktır, bunun için yapmayacağı şey yoktur. Ne olursa olsun Yıldız’ın masumiyetini ispatlayacaktır. Kuzey, Yıldız’la arasına giren tüm engelleri tek tek kaldırmaya yemin etmiştir. Fakat Yıldız’ın da kararından dönmeye niyeti yoktur. Bu sırada ikisinin de tahmin edemeyeceği bir gelişme, uzun zamandır bekledikleri haber, kapılarına dayanmıştır. Bu haber, Yıldız’ın yaralarını sarmaya, kaybettiklerini telafi etmeye yetecek midir? KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 23. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Çetin'i vuran kişinin Ruhi çıkması üzerine herkes şoke oldu. Yıldız yaşadığı hayal kırıklığı ve öfkeyle Kuzey'i hayatından tamamen çıkarmaya karar verdi. Kuzey kendini açıklamaya çalışsa da Yıldız için bunun bir anlamı yoktu. Sefer, Nahide'ye gerçekleri söylemesi için Tülin'den yardım isterken Kuzey'in tüm planını da anlatmak zorunda kaldı. Tülin, Nahide ve Sefer aşkını kurtarırken Yıldız ve Kuzey aşkına son darbeyi vurdu. Kuzey ile yıllar önce ilişkisini olduğunu söyleyerek Yıldız'ı bir kez daha yıktı. Şule, Çetin'e onu vuranın Yıldız olduğunu söylemesi için para verirken Tülin ile de işbirliği içinde olduğu öğrenildi. Yıldız, Kuzey'i affetmemekte ne kadar kararlıysa Kuzey de Yıldız'ı ikna etmek için o kadar kararlıydı. Kızları ile birlikte Yıldız'ın önünü kesip her şeyi anlatmaya çalışsa da büyük bir öfkeyle karşılaştı.