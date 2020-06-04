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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları damga vuracak!

DİZİ HABERLERİ  | 04.06.2020 02:39 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 28. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizi, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm fragmanında, Kuzey'le Yıldız'ın, Beyaz Giyme Toz Olur şarkısını söylediği romantik anlar dikkat çekiyor. İşte Kuzey Yıldızı 28. yeni bölüm fragmanı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları damga vuracak!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan 28. yeni bölüm fragmanında, Nahide'nin verdiği yumurtaya bir bebekmiş gibi bakmaya çalışan Sefer'in eğlenceli halleri izleyenleri güldürüyor. Diğer yandan evlilik terapistine giden Kuzey ve Yıldız, terapistin sürpriz önerisinden sonra, hiç yaşamadıkları bir deneyimi tecrübe edecekler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız’a, Kuzey’in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin’e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin’e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız’la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir. Kuzey'le Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzey'le Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Kuzey'le Yıldız’ın sınavı, Sefer ve Nahide için gerçek olmuştur. Sefer, sonunda baba olacaktır. Yıllardır bu anı bekleyen ve hazırlanan çiftimiz aslında ne kadar acemi ve hazırlıksız olduklarını fark ederler. Bunun paniğini tabi ki tek başına yaşamayacaklar, çevresindeki herkesi de bu girdaba sürükleyeceklerdir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi isimler rol alıyor.


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