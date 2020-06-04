Kuzey Yıldızı İlk Aşk 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları damga vuracak!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 6 Haziran Cumartesi ekrana gelecek olan 28. yeni bölüm fragmanında, Nahide'nin verdiği yumurtaya bir bebekmiş gibi bakmaya çalışan Sefer'in eğlenceli halleri izleyenleri güldürüyor. Diğer yandan evlilik terapistine giden Kuzey ve Yıldız, terapistin sürpriz önerisinden sonra, hiç yaşamadıkları bir deneyimi tecrübe edecekler.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çetin, ilk defa hikayenin kötü adamı olmaktan çıkıp Yıldız’a, Kuzey’in aylardır beklediği özgürlük biletini vermiştir. Ama Yıldız, Çetin’e güvenmemeyi öğrenecek kadar çok yaşamıştır. Çetin’e güvenmez, belgeleri, sahibine verecektir. Fakat Yıldız’la Kuzey, bir araya geldiklerinde hiçbir zaman problem çözemedikleri gibi bilakis yeni problemler yaratmakta mahirlerdir. Bu yüzden ikisinin de hayali suya düşmek üzeredir. Kuzey'le Yıldız, asıl engelin kendileri olduğuna karar verdiğinde bu problemi ayrı ayrı çözmek yerine çift terapisine gitmeye karar verirler. Terapistin sürpriz önerisinden sonra, ikilinin önünde bu zamana kadar hiç yaşamadıkları bir deneyim onları beklemektedir. İki inatçı keçi, iki uslanmaz aşık, iki ayrı kutup nasıl bir araya gelecektir? Bu deneyimin sonunda iki ayrı dünya, bir daha bir araya gelmemek üzere ayrılacak mıdır, yoksa birbirlerinde bu zamana kadar keşfetmedikleri bir şeyi keşfedecekler midir? Kuzey'le Yıldız bu kez çok daha derinlerde bir duyguyla sınanmaktadır.