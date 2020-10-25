Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey, düşmanının Bulut olduğunu öğrendi mi?

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 31 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde Şule'den boşanan Kuzey, uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuştu. Aşklarının önündeki o büyük engel nihayet kalkınca Kuzey, Yıldız'a evlenme teklif etti.

Kuzey ve Yıldız'ın yeniden bir araya geldiği romantik anlar herkesi büyüledi. Bu mutluluğu bozmak isteyen Bulut'un ise Yıldız'a kötü bir sürprizi vardı. Finalde Bulut, her şeyi Yıldız'a itiraf etti. Bulut'un fotoğraflarla dolu odasını gören Yıldız şoke oldu.

SEFER KURTULDU!

Bulut, Sefer'i vurarak ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyen Kuzey ve Sefer, çelik yelek giyerek hazırlıklı geldikleri için Sefer yara almadan kurtuldu ancak bunu yapanı bulmadan hiç kimseye huzur yoktu.

YAŞAR, 20 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ!

Sefer'in, gizli düşman sandığı için babasını yaralaması sonucu Yaşar hafızasını kaybetti. Hiç kimseyi hatırlamamasına rağmen tek Yıldız'ı, Kuzey'i ve 20 yıl önce olanları hatırlaması herkesi şoke etti. Hastaneye gelen Kuzey, Yaşar'ın 20 yıl önce olanlardan dolayı büyük öfkesiyle karşılaştı.