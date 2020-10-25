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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey, düşmanının Bulut olduğunu öğrendi mi?

25.10.2020 21:27 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız'ın, Bulut'a sert bir tokat attığı tanıtımda "Kuzey, gizli düşmanın Bulut olduğunu öğrendi mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Sefer, Nahide'yi soyguncuların elinden kurtarmaya çalışırken uğradıkları silahlı saldırı yürekleri ağza getiriyor. Kuzey ve Yıldız'ın aşk dolu düeti ise romantik anlara sahne oluyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 31 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde Şule'den boşanan Kuzey, uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuştu. Aşklarının önündeki o büyük engel nihayet kalkınca Kuzey, Yıldız'a evlenme teklif etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Kuzey ve Yıldız'ın yeniden bir araya geldiği romantik anlar herkesi büyüledi. Bu mutluluğu bozmak isteyen Bulut'un ise Yıldız'a kötü bir sürprizi vardı. Finalde Bulut, her şeyi Yıldız'a itiraf etti. Bulut'un fotoğraflarla dolu odasını gören Yıldız şoke oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

SEFER KURTULDU!

Bulut, Sefer'i vurarak ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tehlikenin nereden geleceğini bilemeyen Kuzey ve Sefer, çelik yelek giyerek hazırlıklı geldikleri için Sefer yara almadan kurtuldu ancak bunu yapanı bulmadan hiç kimseye huzur yoktu.

YAŞAR, 20 YIL ÖNCESİNE DÖNDÜ!

Sefer'in, gizli düşman sandığı için babasını yaralaması sonucu Yaşar hafızasını kaybetti. Hiç kimseyi hatırlamamasına rağmen tek Yıldız'ı, Kuzey'i ve 20 yıl önce olanları hatırlaması herkesi şoke etti. Hastaneye gelen Kuzey, Yaşar'ın 20 yıl önce olanlardan dolayı büyük öfkesiyle karşılaştı.

KUZEY, YILDIZ'A EVLENME TEKLİF ETTİ!

Kuzey, yaşananlardan sonra Yıldız'ın yakın koruması olurken, bu durum iki inatçı aşığı birbirine yakınlaştırdı. Şule'nin, Yıldız'a tüm gerçekleri itiraf ederek Kuzey'i aklaması ve Kuzey'le Şule'nin boşanması nihayet aralarındaki büyük engelleri de kaldırdı. Kuzey'in boşanması Mollaoğlu ailesinde büyük sevince yol açarken, Kuzey boşanır boşanmaz Yıldız'a evlenmek teklif etti. 20 yıllık büyük aşkına kavuşması için artık engeli olmayan Yıldız "Evet!" dedi. Kuzey ve Yıldız aşkı uzun bir aradan sonra yeniden bir aradaydı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

BULUT HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ!

Ne yaparsa yapsın Kuzey ile Yıldız'ı ayıramadığını fark eden Bulut, Yıldız'a yalan söyleyerek evine gelmesini sağladı. Yıldız, Bulut'un fotoğraflarla dolu karanlık odasını görünce neye uğradığını şaşırdığı. Bulut, saplantılı aşkını Yıldız'a itiraf ederken, Yıldız tüm kötülükleri yapan düşmanın Bulut olduğunu anladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’da 6.16 rating ve yüzde 16.61 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 3.66 rating ve yüzde 9.92 izlenme payı, AB’de yüzde 2.89 rating ve 8.40 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #AşkKazanır etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #AşkKazanır etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.


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