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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni evli çift Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları

02.12.2020 22:45 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni evli çift Yıldız ile Kuzey'in romantik hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Nahide, Cevher'e bir kısmet buluyor. Gökçe'nin gizemli yangınlarla ilgili söyledikleri dikkat çekerken, Sefer ve Ruhi'nin operasyon anları büyük merak uyandırıyor.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan, Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrollerde oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 5 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 41. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ile Yıldız'ın kınası eğlenceli bir şekilde başladı ancak ilerleyen saatlerde polislerin kınaya gelmesiyle eğlence yerini telaşa bıraktı. Kuzey ve Sefer kınadan kaçmak zorunda kaldı. Polislere yakalanmamak için kendilerini bir tırın arkasına atan ikili, tırın hareket etmesiyle ne yapacaklarını şaşırdı. Cevher ise herkesi şaşkınlığa uğratan bu durumun nedenini tüm aileye açıkladı. Suçsuzluğunu ispat eden Cevher, polislerin Kuzey ve Sefer'in peşinde olmadığını belirtti. Habersiz bir şekilde saklandıkları tırın arkasında Ünye'ye kadar giden Kuzey ve Sefer, Yıldız'ı aramaları sonucunda suçsuz olduklarını öğrenip geri döndü. Büyük gün gelip çattığında ise düğün fotoğrafları için Kuzey ile Yıldız hazırlandı. Fotoğraf çekiminde romantik anlar ekrana gelirken ikili için özel olan yerlerde muhteşem fotoğraflar ortaya çıktı. Düğün öncesi babasının olmadığını gören Yıldız, gerçekleri duyunca sinirlendi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)
Yaşar'ın hafızası yerine geldiği için bağlı tutulmasına izin vermeyen Yıldız, babasının yanına gidip konuşmak istedi. Yıldız'ın babası ile yüzleşmesi sonucunda Yaşar, evden Kuzey'in gelini olarak çıkmasına izin vermedi ancak Yıldız her şeye rağmen helallik isteyerek evden ayrıldı. Düğüne Resul Dindar sürprizi damgasını vururken, Yıldız ile Kuzey'in mutlu halleri bu anı bekleyen herkesin yüzünü güldürdü. Artık sonsuza kadar "evet" diyecekleri o büyük an için masaya geçtikleri sırada Yaşar'ın gelmesiyle herkes şoke oldu. Yaşar'ın nikaha engel olması beklenirken, Yıldız'ı affederek evlenmelerine onay vermesiyle herkes derin bir nefes aldı. Sonunda Yıldız ile Kuzey sonsuza kadar "evet" diyerek 20+1 yıllık aşklarını evlilikle taçlandırdı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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