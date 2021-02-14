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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey'den Emin'e tokat şoku! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

14.02.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 52. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadıoğlu ailesinin Mine'ye tepki gösterdiği tanıtımda Kuzey'in Emin'e attığı sert tokat herkesi şoke ediyor. Nahide ve kızının yanından ayrılan Sefer'in hali izleyenleri güldürürken, eğlenceli kutlama anları ekranlara geliyor. Halil İbrahim ve Feride'nin birbirine yakınlaştığı anlar ise dikkat çekiyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 20 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde Yıldız'ın restoranının yeni sahibi Halil İbrahim'in gelişi, Kuzey ile Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Eğlenceli ve komik kişiliğiyle seyircinin dikkatini çeken Halil İbrahim karakteriyle başarılı oyuncu Halil İbrahim Kurum seyircilerin karşısına çıktı. Restorandaki sürpriz gelişmelerin ardından finalde Mine'nin evlendiğini açıklaması ise tüm aileyi şoke etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)3

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 51. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın geçirdiği küçük kaza, Kuzey ve Yıldız'a korku dolu anlar yaşattı. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamamak ve Yıldız ile bebeğini korumak için aldığı tedbirleri iki katına çıkardı. Yıldız'ın hamilelik sürecini risksiz ve güvenilir bir şekilde geçirmesini isteyen Kuzey'e ek olarak annesi Emine de güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)3

Sıkı önlemler alan Emine, sadece Yıldız'a değil Kuzey'e de zor anlar yaşattı. Kuzey ve Yıldız'ın hayatında bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Restoranın yeni sahibi olarak gelen Halil İbrahim, Kuzey ve Yıldız'ı şaşırttı. Bahar'dan hiçbir belge olmadan restoranı satın alan Yıldız, Halil İbrahim'in belgelerini görünce büyük bir şok yaşadı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)4

Restoranı kaybetme tehlikesiyle korku yaşayan Kuzey ve Yıldız'a, Halil İbrahim ortaklık teklif etti. Restoranı kaybetmek istemeyen Kuzey ve Yıldız, sonunda teklifi kabul etti. Restoran Halil İbrahim'in de etkisiyle değişim yaşarken eğlenceli anlar yaşandı. Tüm bu olanların ardından finalde Kuzey'e asıl büyük sürpriz ise Mine'den geldi. Restorana gelen Mine, Emin ile evlendiklerini açıkladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 20 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

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