Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey'den Emin'e tokat şoku! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 20 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 52. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde Yıldız'ın restoranının yeni sahibi Halil İbrahim'in gelişi, Kuzey ile Yıldız'ı büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Eğlenceli ve komik kişiliğiyle seyircinin dikkatini çeken Halil İbrahim karakteriyle başarılı oyuncu Halil İbrahim Kurum seyircilerin karşısına çıktı. Restorandaki sürpriz gelişmelerin ardından finalde Mine'nin evlendiğini açıklaması ise tüm aileyi şoke etti.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 51. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız'ın geçirdiği küçük kaza, Kuzey ve Yıldız'a korku dolu anlar yaşattı. Kuzey, bir daha aynı korkuyu yaşamamak ve Yıldız ile bebeğini korumak için aldığı tedbirleri iki katına çıkardı. Yıldız'ın hamilelik sürecini risksiz ve güvenilir bir şekilde geçirmesini isteyen Kuzey'e ek olarak annesi Emine de güvenlik önlemlerini devreye soktu.

Sıkı önlemler alan Emine, sadece Yıldız'a değil Kuzey'e de zor anlar yaşattı. Kuzey ve Yıldız'ın hayatında bir sürpriz gelişme daha yaşandı. Restoranın yeni sahibi olarak gelen Halil İbrahim, Kuzey ve Yıldız'ı şaşırttı. Bahar'dan hiçbir belge olmadan restoranı satın alan Yıldız, Halil İbrahim'in belgelerini görünce büyük bir şok yaşadı.