Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız’ı saçlarından vazgeçti! İşte Aslıhan Güner’in herkesi şaşırtan son hali

Show TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, son aldığı kararla herkesi şaşırttı. Dizinin final yapmasının ardından yeni bir proje için imza atan Aslıhan Güner, kızıl saçlarından vazgeçti.

Aslıhan Güner'den radikal karar!

Meslektaşı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik süren oyuncu Aslıhan Güner, rol aldığı dizi 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' geçtiğimiz haftalarda final yaparak ekranlardaki serüvenini sonlandırdı.

Yaklaşık 2 sezondur izlenme rekorları kıran fenomen dizide Aslıhan Güner'e başrolde ise başarılı oyuncu İsmail Demirci eşlik etti.

Dizide Yıldız karakterine kızıl saçları ile hayat veren ünlü oyuncunun yeni projeler ile anlaşmaya başladığı iddia edilmişti. İmaj değişikliğine giden oyuncunun bu imajını yeni projesi için yaptığı söylendi.

Dizide Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu, sergilediği performansın yanı sıra kızıl saçlarıyla çok sevilmişti.

Güzelliği ile de adından epey söz ettiren başarılı oyuncu, aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısı.

Sık sık yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Güner, son paylaşımları ile hayranlarını şoke etti.

Son zamanlarda ateş kırmızısı saçları ve mavi gözleri ile herkesi büyüleyen ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Kızıl saçlarından vazgeçti Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından yeni projeler ile görüşmeye başladığı ortaya çıkan Günel, yeni bir proje ile anlaşma sağladı.

Yeni projesi için kızıl saçlarından tek çırpıda vazgeçen başarılı oyuncu yeni imajını takipçileri ile paylaştı.

Değişimiyle şoke etti İnstagram hesabından bu fotoğrafını yayınlayan Güner, altına 'Ta taaam, birtakım sürprizler mi? ' notunu düştü.