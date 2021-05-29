Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu!

Kızıl saçlarından vazgeçen ve son halini sosyal medya hesabından yayınlayan Aslıhan Güner, sürpriz projede yer alacağını açıkladı. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide hayranlarının karşısına çıkan Güner, bu kez de Fox TV'nin 25 Film tarafından hazırlanmakta olan yeni projesinde başrol oynayacağı ortaya çıktı.

FİNAL KARARININ ARDINDAN YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Fox TV ekranlarında yayın hayatın başlaması beklenen 'Uzak Şehrin Masalı' isimli yeni dizi, yaz sezonunun en iddialı dizileri arasında yer alacağa benziyor. Öte yandan dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Aslıhan Güner'in yer alacağı belirtildi. Güner'in ani imaj değişikliğinin nedeni ise yeni projesi için olduğu kanısına varıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Güner ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun başroldeki partneri ise henüz netleşmedi.

Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Güner Umay isimli karaktere hayat verecek. Oyuncunun yeni bir imaj ile izleyici karşısına çıkacağı da belli oldu. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizi, Aslıhan Güner’in kariyer yükselişinde önemli bir atılım daha olacak.