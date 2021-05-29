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Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu!

29.05.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV ekranlarında 2 sezondur izleyicinin beğenisini toplayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final yapmasıyla oyuncularının yer alacağı yeni projeler belli olmaya başladı. Dizide Yıldız karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aslıhan Güner Fox TV'nin iddialı dizisi ile anlaşma yaptı. Güner'in yeni projesi için imaj değişikliğine gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu!

Kızıl saçlarından vazgeçen ve son halini sosyal medya hesabından yayınlayan Aslıhan Güner, sürpriz projede yer alacağını açıkladı. Son olarak Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı dizide hayranlarının karşısına çıkan Güner, bu kez de Fox TV'nin 25 Film tarafından hazırlanmakta olan yeni projesinde başrol oynayacağı ortaya çıktı.

FİNAL KARARININ ARDINDAN YENİ PROJESİNİ AÇIKLADI

Fox TV ekranlarında yayın hayatın başlaması beklenen 'Uzak Şehrin Masalı' isimli yeni dizi, yaz sezonunun en iddialı dizileri arasında yer alacağa benziyor. Öte yandan dizinin başrolünde ise başarılı oyuncu Aslıhan Güner'in yer alacağı belirtildi. Güner'in ani imaj değişikliğinin nedeni ise yeni projesi için olduğu kanısına varıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre Güner ile anlaşma sağlandı. Oyuncunun başroldeki partneri ise henüz netleşmedi.

Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu!

Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Güner Umay isimli karaktere hayat verecek. Oyuncunun yeni bir imaj ile izleyici karşısına çıkacağı da belli oldu. Temmuz ayında çekimleri başlayacak olan dizi, Aslıhan Güner’in kariyer yükselişinde önemli bir atılım daha olacak.

ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner, 17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar arşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir. 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirmiştir.

Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner'in yeni projesi belli oldu!

Asi, Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam, Her Şey Yolunda Merkez, Kızıl Elma, Kehribar ve Diriliş Ertuğrul, The İmam, Sümela'nın Şifresi, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ver Kaç ve Akıllara Seza gibi yapımlarda rol alan Aslıhan Güner, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Güner, 1.70 metre boyunda ve Yay burcudur.

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Anahtar Kelimeler:
FOX Aslıhan Güner
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