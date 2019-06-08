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Kuzeye akım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en kuzey noktası Sinop’un İnceburun Yarımadası’na ziyaretler devam ediyor.Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop’u ziyaret eden turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerin başında geliyor.

Türkiye’nin en kuzey noktası Sinop’un İnceburun Yarımadası’na ziyaretler devam ediyor.
Deniz seviyesinden 38 metre yükseklikteki alana 12 metre yüksekliğinde inşa edilen fener, Sinop’u ziyaret eden turistlerin görmeden gitmedikleri yerlerin başında geliyor. Gelen yerli ve yabancı turistler ise bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca gelin ve damat adaylarının da evlenmeden önce kuşkusuz tek fotoğraf çektireceği yer İnceburun oluyor.
İnceburun’u ziyarete gelen Biricik Demir Yılmaz, "Türkiye’nin en kuzeyi, İnceburun’u gezmeye geldik. Çok beğendik. Çok güzel bir yer burası” dedi.

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım

Kuzeye akım
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