Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan Güney Koreli şirketlere soruşturma

Kuzey Kore'den geçen yıl yaklaşık 35 bin ton kömür ve demir ithal ederek Birleşmiş Milletler yaptırımlarını (BM) ihlal etmekle suçlanan 3 Güney Koreli şirket hakkında kovuşturma başlatıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Daegu kentinde savcılık, Kuzey Kore'den yaklaşık 35 bin 38 ton kömür ve demir ithal ettiği gerekçesiyle söz konusu firmalar hakkında BM yaptırımlarını ihlal çerçevesinde kovuşturma başlattı.

Konunun, savcılar tarafından mali ve ekonomik suçları araştırma dairesine intikal ettirildiği belirtildi.

Kore Gümrük Dairesi, bu ayın başında, 3 Güney Kore firmasının 2017'nin nisan ve ekim ayları arasında BM yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'den Rusya aracılığıyla 35 bin 38 ton kömür ve pik demir ithal ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Firmaların yaptırım engelini aşabilmek için gemileri Rusya'daki bir limandan geçirdiği ve burada malların menşe ülke bilgilerini değiştirerek Rusya'dan ithal edilmiş gibi gösterdiği belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Güney Kore hükümeti Kuzey'in tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına kadar uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

