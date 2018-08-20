HABER

Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan Güney Koreli şirketlere soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Kuzey'e yaptırımları delmekle suçlanan Güney Koreli şirketlere soruşturma

Kuzey Kore'den geçen yıl yaklaşık 35 bin ton kömür ve demir ithal ederek Birleşmiş Milletler yaptırımlarını (BM) ihlal etmekle suçlanan 3 Güney Koreli şirket hakkında kovuşturma başlatıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Daegu kentinde savcılık, Kuzey Kore'den yaklaşık 35 bin 38 ton kömür ve demir ithal ettiği gerekçesiyle söz konusu firmalar hakkında BM yaptırımlarını ihlal çerçevesinde kovuşturma başlattı.

Konunun, savcılar tarafından mali ve ekonomik suçları araştırma dairesine intikal ettirildiği belirtildi.

Kore Gümrük Dairesi, bu ayın başında, 3 Güney Kore firmasının 2017'nin nisan ve ekim ayları arasında BM yaptırımlarına aykırı olarak Kuzey Kore'den Rusya aracılığıyla 35 bin 38 ton kömür ve pik demir ithal ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Firmaların yaptırım engelini aşabilmek için gemileri Rusya'daki bir limandan geçirdiği ve burada malların menşe ülke bilgilerini değiştirerek Rusya'dan ithal edilmiş gibi gösterdiği belirtilmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kararı almıştı.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

Güney Kore hükümeti Kuzey'in tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına kadar uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini savunuyor.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Adana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandıAdana'da şehitliklerde duygulu anlar yaşandı
Çanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef olduÇanakkale’deki ot yangınında kaplumbağalar telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler yaptırımları Güney Koreli şirket Kuzey Kore

En Çok Okunan Haberler

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Giuliano'nun ardından bir bomba da Galatasaray'dan

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Mahalle karıştı! 100 kişi birbirine girdi

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Devlet Bahçeli: Amerika, Türkiye'nin dediğini yapmak zorunda kalacak!

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

Cinsel istismar sanığından pes dedirten savunma: Prostatım var ilişkiye girmiyorum

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti'de FETÖ krizi!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

Kurban Bayramı mesajları resimli 2018 - Güncel kısa bayram mesajları - Komik bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.