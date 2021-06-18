18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...

Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak’ın sunumuyla Star TV'de ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu'nun bu haftaki konukları merak ediliyor. 18 Haziran Cuma günü yani bu akşam yayınlanacak programın yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Peki 18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

18 HAZİRAN VOLKAN KONAK KUZEYİN OĞLU KONUKLARI KİMLER?

Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran Cuma akşamı konukları belli oldu. Volkan Konak, 18 Haziran Cuma günü yani bu akşam Karadeniz müziğiyle tanınan bir başka ismi konuk edecek. Her cuma saat 20.00'de yayınlanan ve yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programda Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk etmeye devam ediyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edieln Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran konukları Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir olacak.

Sevilen programda geçen hafta, her bölümde olduğu gibi müzik şenliği yaşanmıştı. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 11 Haziran konukları Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray olmuştu. İlgiyle izlenen programda en sevilen şarkılarla eğlenceli anlara şahitlik edilmişti.