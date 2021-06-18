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18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...

18.06.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STAR TV'de ekranlara gelen Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak’ın sunuculuğunu yaptığı sevilen program Kuzeyin Oğlu'nun konukları merak ediliyor. 18 Haziran Cuma günü yani bu akşam yayınlanacak programın yeni bölüm konukları da belli oldu. Peki 18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...

18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler? İşte bu haftaki Kuzeyin Oğlu konukları...

Karadeniz müziği sanatçısı Volkan Konak’ın sunumuyla Star TV'de ekranlara gelen Kuzeyin Oğlu'nun bu haftaki konukları merak ediliyor. 18 Haziran Cuma günü yani bu akşam yayınlanacak programın yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Peki 18 Haziran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları kimler?

18 HAZİRAN VOLKAN KONAK KUZEYİN OĞLU KONUKLARI KİMLER?

Star TV'de yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran Cuma akşamı konukları belli oldu. Volkan Konak, 18 Haziran Cuma günü yani bu akşam Karadeniz müziğiyle tanınan bir başka ismi konuk edecek. Her cuma saat 20.00'de yayınlanan ve yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programda Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk etmeye devam ediyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edieln Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 18 Haziran konukları Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir olacak.

Sevilen programda geçen hafta, her bölümde olduğu gibi müzik şenliği yaşanmıştı. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 11 Haziran konukları Hüseyin Turan, Sabahat Akkiraz ve İsmail Altunsaray olmuştu. İlgiyle izlenen programda en sevilen şarkılarla eğlenceli anlara şahitlik edilmişti.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Karadeniz müziğiyle tanına, 1967 senesinde Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde dünyaya gelen; ilk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na giren Volkan Konak; 1988 yılında konservatuvarı bitirmiş ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1991 senesinde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

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