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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

11.04.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz müziğinin önemli ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozuyor ve yeniden ekrana dönüyor. ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın yayın tarihi belli oldu.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 16 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren Star ekranlarında başlıyor.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle her Cuma saat 20.00’da Star ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

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Star TV
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