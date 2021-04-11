Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 16 Nisan 2021 Cuma gününden itibaren Star ekranlarında başlıyor.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren suskunluğunu bozuyor ve yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Her hafta birbirinden özel isimlerin ağırlanacağı ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, yeniden ekrana geliyor. Karadeniz müziğinin öncü isimlerinden olan usta sanatçı Volkan Konak, eşsiz yorumu ve güçlü sesiyle her Cuma saat 20.00’da Star ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

