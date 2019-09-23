'Kuzeyli Nazuğum' Ağrı Dağı'nda sıkışmış durumda'

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alan, 'Kuzeyli Nazuğum' adlı kelebek, 49 yıl sonra doğa korumacı ve kelebek araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından Ağrı Dağı'nda görüntülendi. Ekşioğlu, "Bu tür, Ağrı Dağı'nda tamamen sıkışmış durumda. Açıkçası oradan başka gidebilecek hiçbir yeri yok" dedi.

Kelebek araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu, en son 1970'de Ağrı Dağı'nda görülen 'Kuzeyli Nazuğum' adlı kelebeği araştırmak için yaklaşık bir ay önce aynı bölgeye gitti. Burada inceleme yapan iki arkadaş, o günden sonra hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan kelebeği fark etti. Ekşioğlu ve Yoğurtcuoğlu, dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alan, latince ismi, 'Euphydryas iduna' olan, kalın kenar çizgileri ve beyaz benekleriyle görenlerin dikkatini çeken kelebeği görüntüledi.

'SOĞUK İKLİMİ SEVEN KELEBEK TÜRÜ'

Ekşioğlu, kelebeğin günümüzde İskandinav ülkeleri başta olmak üzere kutup bölgelerine yakın ve soğuk iklimi seven, oralarda yaşayan bir kelebek türü olduğunu söyledi. Ekşioğlu, "Bizim ülkemizde de sadece Ağrı Dağı'nda sıkışıp kalmış, kalıntı popülasyonu dediğimiz bir popülasyona sahip ve burada yaşıyor. Yaklaşık 10 bin yıl önce biten buzul çağında bu canlı Anadolu'da da yaşıyordu. Fakat buzul çağı sona erip, buzullar kuzeye doğru tekrar geri çekilmeye başladığında, bu soğuk iklimin yaşandığı, bu tür kelebeklerin yaşamasına uygun yerlerde kalıntı türü olarak kaldı. Bunlardan bir tanesi de Ağrı Dağı'nın 4 bin metreye varan yamaçları" dedi.