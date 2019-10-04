Kuzgun dizisi bitiyor mu? Final ne zaman?

İlk sezonu beklentileri karşılayamayan 'Kuzgun' dizisi yine de ikinci sezon kararı almıştı. Bu sezonda oyuncu kadrosunda yaptıkları büyük değişikliklere rağmen dizi finalden kaçamadı.

İkinci sezonda diziye ünlü oyuncu Onur Saylak katıldı. Yakışıklı oyuncu dizinin ilk bölümü yayınlandıktan sonra Twitter'da TT oldu. Hayranları oyuncuyu dizide görmekten son derece mutluydu.

2 BÖLÜM SONRA FİNAL

Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya gibi oyuncuların da diziye dahil olmasının ardından dizi reytinglerinin yükselişe geçeceği düşünülse de maalesef dizi yine beklentileri karşılayamadı ve iki bölüm sonra yani 21. bölümüyle dizi ekranlara veda edecek.

Dizinin hayranları final kararına üzülerek bunu sosyal medyada dile getirirken diğer sosyal medya kullanıcıları dizide birçok mantık hatasının bulunduğunu ve final kararının doğru olduğunu belirtti.

