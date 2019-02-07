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Kuzgun dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kuzgun 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 07.02.2019 23:36 | Son Güncelleme

Star TV'nin Ay Yapım imzalı iddialı dizisi Kuzgun'un yayın tarihi duyuruldu. Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in paylaştığı Kuzgun'da intikam ve aşk dolu bir hikaye anlatılacak. Peki Kuzgun dizisi ne zaman başlıyor? Kuzgun oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kuzgun 1. bölüm yeni fragmanı.

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik'in paylaştığı Kuzgun, 13 Ocak Çarşamba saat 20.00'de ekran macerasına başlayacak. Star TV'nin iddialı dizisi Kuzgun, çarşamba akşamları Diriliş Ertuğrul, Sen Anlat Karadeniz ve Fox'un yeni dizisi Vurgun'un rakibi olacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdığı ‘Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ Çarşamba 20.00'da Star TV’de başlıyor.

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