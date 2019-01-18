Kuzgun dizisi setinden ilk kare! Kuzgun nerede çekiliyor?

Başrollerini; Barış Arduç ve Burcu Biricik’in paylaştığı ‘Kuzgun’un kadrosunda Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen gibi usta oyuncular yer alıyor. Yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı Kuzgun’un, senaryosunu Uluslararası Emmy Ödüllü ‘Kara Sevda’ dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.

Hikayesi İstanbul’da geçecek dizinin ilk iki hafta çekimleri Kapadokya bölgesinde gerçekleştirildi. Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan dizide; Barış Arduç ‘Kuzgun’, Burcu Biricik de ‘Dila’ karakterlerini canlandırıyor.

Kuzgun, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesiyle Şubat’ta Star TV’de ekrana gelecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Arduç (Kuzgun), Burcu Biricik (Dila), Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş), Hatice Aslan (Meryem) Levent Ülgen (Rıfat) Caner Şahin (Kartal), Ahsen Eroğlu (Kumru), Aytek Şayan (Ali), İpek Erdem (Şermin), Derya Beşerler (Seda) yer alıyor.

BARIŞ ARDUÇ VE BURCU BİRİCİK HANGİ ROLDE OYNUYOR?

Barış Arduç dizide polis olan babası Yusuf Cebeci'nin intikamını almak için 20 yıl bekleyen 'Kuzgun' karakterine hayat verecek.