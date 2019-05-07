Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Bahadır İnce’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Rıfat Bilgin karakterine hayat veren usta oyuncu Levent Ülgen projeye veda edecek. Ülgen, Barış Arduç ile Burcu Biricik’i buluşturan diziden 14. Bölümde ayrılacak.

Dizi ile 13 bölüm anlaşması olan usta tiyatrocu dün akşam 24. kez düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Tiyatro Dalında En Başarılı Erkek Oyuncu Ödülü’nün sahibi oldu ve yaptığı konuşmada “Ödüller insanlara şevk veriyor. Sadri Bey’le hiç karşılaşma fırsatım olmadı ama Çolpan İlhan’la Sadri Alışık Tiyatrosu’nun bir oyununun provasında tanışmıştım. Bizi izlemişti ve biz o gün provada berbattık. Çok utanmıştım. Bu ödül sayesinde Çolpan İlhan umarım beni biraz bağışlar…” dedi.

