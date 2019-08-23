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Kuzgun oyuncuları yeni sezon için buluştu! Onur Saylak da kadroya katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 20:02 | Son Güncelleme

İzleyicileri soru işaretleriyle bıraktığı nefes kesici sezon finaliyle kısa bir mola veren Ay Yapım imzalı 'Kuzgun', yeni sezon için geri sayıma başladı. Birkaç gün içinde sete çıkacak dizinin oyuncuları ve kadroya yeni katılan Onur Saylak, okuma provasında bir araya geldi.

Kuzgun oyuncuları yeni sezon için buluştu! Onur Saylak da kadroya katıldı

Ay Yapım imzalı, Çarşamba akşamları Star'da ekranlara gelen 'Kuzgun' dizisinin oyuncuları, tatilin ardından okuma provasında bir araya geldi.

Kuzgun 2. Sezon Prova (6)

Dizinin 2. sezonunun dünyasının kurulmasında imzası olan Ali Bilgin'in de katıldığı provada Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu başta olmak üzere tüm oyuncular birbirleriyle hasret giderdi.

Kuzgun 2. Sezon Prova (4)

Dizinin kilit karakterlerinden olacak Ferman'a hayat veren Onur Saylak da okuma esnasında ekibe katıldı. Hem okuma provası öncesi hem de sırasında esprili halleriyle keyifli anlar yaşayan ekip, provanın sonunda birlikte pasta kesti. Birkaç gün sonra sete çıkarak yeni bölümün çekimlerine başlayacak olan 'Kuzgun', Eylül ayında Star'da izleyicileriyle buluşacak.

Kuzgun 2. Sezon Prova (2)

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