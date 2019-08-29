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Kuzgun yeni sezondan ilk fragman yayınlandı! Onur Saylak Kuzgun'da hangi rolde?

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2019 23:54 | Son Güncelleme

Kuzgun dizisinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. 2. sezon fragmanında, diziye yeni katılan ünlü oyuncu Onur Saylak da yer aldı. Peki Kuzgun ne zaman başlıyor? Onur Saylak hangi rolde oynuyor?

Başrollerinde Barış Arduç, Burcu Biricik, Hatice Aslan, Ahsen Eroğlu, Ferit Kaya, Aytek Şayan, İpek Erdem, Caner Şahin ve Derya Beşerler'in yer aldığı Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Fikret Kadıoğlu üstleniyor.

Kadrosunu Onur Saylak, Nilperi Şahinkaya ve Tülay Günal gibi başarılı oyuncularla güçlendiren Kuzgun, yeni sezonuyla Eylül’de Star TV’de!

ONUR SAYLAK FERMAN ROLÜNDE
Saylak, hikayenin kilit karakterlerinden Ferman'a hayat verecek. Oynadığı projelerle övgü dolu yorumlar alan oyuncu, 'Kuzgun'daki rolüyle de adından çokça söz ettirecek.

onurSAYLAK

Kuzgun (Barış Arduç) ile Dila (Burcu Biricik) arasındaki nefesleri kesen yüzleşmede Dila'nın kendini vurmasıyla sezon arası veren dizinin yeni sezonunda ikili arasında neler yaşanacağı merakla beklenirken, Saylak'ın canlandırdığı Ferman ile kartlar yeniden dağıtılacak.

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