Kuzguncuk’ta denizde erkek cesedi bulundu

Üsküdar Kuzguncuk’ta denizde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Üsküdar Kuzguncuk’ta sabah saat 07.30 sıralarında işe giden vatandaşlar denizde bir ceset fark etti. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 60 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedi sudan çıkarttı. Ölen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, polisin çalışması devam ediyor.
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