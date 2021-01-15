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Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

15.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Yeni tip koronavirüsün ( Covid-19) mutasyona uğradığı İngiltere, her geçen gün artan vaka ve ölümlerle mücadele ederken, Kraliyet’in ömrünü simgeleyen kuzgunlardan da kötü bir haber geldi. Ülkenin başkentinde yer alan Londra Kulesi’nde yaşayan kuzgunlardan birinin ölü olduğunun düşünüldüğü açıklandı. İngilizlerin inanışına göre, kulede altıdan daha az kuzgunun kalması Birleşik Krallık için potansiyel bir felaketin habercisi.

Bir zamanlar hapishane olarak kullanılan ve şimdi İngiliz Kraliyet mücevherlerinin saklandığı Londra Kulesi, kraliyet için büyük önem taşıyor. İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık’ın çökmesi anlamına geliyor.

Guardian’a konuşan Londra Kulesi’nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını doğruladı.

ÖLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYOR

Skaife, “Merlina özgür ruhlu bir kuzgun ve daha önce pek çok kez kuleyi terk edip geri döndü. Ancak uzun zamandır ortada yok ve öldüğünden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Merlina’nın ortadan kayboluşuyla kuledeki kuzgunların sayısını yediye düştü. Efsaneye göre iki kişi kuzgun daha ölürse kule ve İngiliz Krallığı’nın düşeceğine inanılıyor. Ancak Skaife, eğer bir süre daha Merlina geri dönmezse, kulede en az altı tane kuzgunun kalmasını sağlamak için bir yedek planı olduğunu belirterek, “Londra Kulesi'nde, kraliyet kararnamesiyle gelen altı kuzgunumuz var. Eğer Merlina’dan umut tamamen kesilirse kuzgun yetiştirme programından yavru bir kuşu getireceğiz Dolayısıyla durumumuz şu anda iyi. Lütfen endişlenmeyin” ifadelerini kullandı.

17. YÜZYILDA KRAL, KEHANET’TEN KORKTUĞU İÇİN KORUMAYA ALDI

Çeşitli efsaneler, kuzgunları Britanya Kralı II. Charles ve gökbilimci ve kahin John Flamsteed ile ilişkilendiriyor. 17. yüzyıl’da Britanya Kralı İkinci Charles bir kararname yayınlayarak kuzgunların özel koruma altına alınmasını sağladı. Ancak nedenine dair farklı rivayetlerden bulunuyor. Bunlardan birine göre Kral Charles, Flamsteed'in kuzgunlar yüzünden yıldızları inceleyemediği için şikayet ettikten sonra, onları kuleye hapsettti.

Bir diğerine göre ise Flamsteed, 1666 yılında meydana gelen ve Londra’nın tarihini silip süpüren “Büyük Yangın”ın nedenin kuzgunlar olduğunu söylemesinin ardından hayvanların öldürülmesi nedeniyle pişmanlık duydu.

YAKLAŞIK 400 YILDIR ÖZEL EĞİTMENLER TARAFINDAN BAKILIYORLAR

Krala, tüm kuzgunları öldürmenin kötü bir alamet olacağı öğütlendikten sonra da II. Charles, altı kuşun kulede tutulmasını emretti. Ardından, Londra Kulesi’nin sakinleri olan ve pek dost canlısı olmamalarıyla ünlü Branwen, Hugine, Munin, Gwyllum, Thor ve Baldrick adlı kuzgunların uçup gitmemeleri için kanatlarında uçmalarını sağlayan tüyler azaltıldı.

Yaklaşık dört yüz yıldır ise kuzgunlar özel eğitmenler tarafından yetiştirilip dikkatle izleniyor.


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