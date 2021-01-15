Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Bir zamanlar hapishane olarak kullanılan ve şimdi İngiliz Kraliyet mücevherlerinin saklandığı Londra Kulesi, kraliyet için büyük önem taşıyor. İnanışa göre kuledeki kuzgunların sayısının altıdan daha az olması Birleşik Krallık’ın çökmesi anlamına geliyor.

Guardian’a konuşan Londra Kulesi’nin kuzgun eğitmeni Christopher Skaife, Merlina adlı kuşun uzun bir süre önce kaybolmasının ardından öldüğünün varsayıldığını doğruladı.

ÖLDÜĞÜNDEN ŞÜPHELENİYOR

Skaife, “Merlina özgür ruhlu bir kuzgun ve daha önce pek çok kez kuleyi terk edip geri döndü. Ancak uzun zamandır ortada yok ve öldüğünden şüpheleniyorum” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, Merlina’nın ortadan kayboluşuyla kuledeki kuzgunların sayısını yediye düştü. Efsaneye göre iki kişi kuzgun daha ölürse kule ve İngiliz Krallığı’nın düşeceğine inanılıyor. Ancak Skaife, eğer bir süre daha Merlina geri dönmezse, kulede en az altı tane kuzgunun kalmasını sağlamak için bir yedek planı olduğunu belirterek, “Londra Kulesi'nde, kraliyet kararnamesiyle gelen altı kuzgunumuz var. Eğer Merlina’dan umut tamamen kesilirse kuzgun yetiştirme programından yavru bir kuşu getireceğiz Dolayısıyla durumumuz şu anda iyi. Lütfen endişlenmeyin” ifadelerini kullandı.