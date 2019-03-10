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Kuzular günde 2 kez anneleriyle buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te küçükbaş sürü sahipleri, otlatmak için meraya çıkardıkları koyunlarını, günde iki kez kuzularıyla bir araya getiriyor.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te küçükbaş sürü sahipleri, otlatmak için meraya çıkardıkları koyunlarını, günde iki kez kuzularıyla bir araya getiriyor. Karınlarını doyurmak için sürü içinde annelerini arayan kuzuların görüntüleri, izleyenleri hayran bırakıyor.

Şehitkamil ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde 3 ayrı sürüde 500 koyunu bulunan Hacı Sumakdağ ve ailesi, geçimlerini hayvancılıkla sağlıyor. Aile, gün içerisinde otlatmak için meraya götürdükleri koyunları, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez kuzularıyla bir araya getiriyor. Yüzlerce kuzu, sürünün içerisinde dolaşarak uzun çabalar sonucu annelerini buluyor. Koyunlar koku ve seslerinden tanıdıkları yavrularının süt emmesine izin veriyor. Yaklaşık bir saat süren emzirmeden sora kuzular ve koyunlar, sürü sahipleri tarafından ayrılarak farklı bölgelere alınıyor.

Kırsal alanda hayvancılık yapmanın çok zor olduğunu belirten Hacı Sumakdağ, günün yaklaşık 9 saati merada olduklarını söyledi. Sumakdağ, "Çobanlık peygamber mesleği, bu iş bana babamdan kaldı. Severek yapıyorum. Sabah erken saatlerde kalkıp, koyunları kuzularla buluşturuyoruz. Daha sonra meraya çıkıp akşam 5'e kadar koyunları otlatıyoruz. Dönüşte yavruları anneleriyle buluşturarak karınlarının doymasını sağlıyoruz" dedi.

Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ise bölgede yaklaşık 32 ailenin baktığı 20 bin hayvanın olduğunu ifade ederek, "Burada çobanlar sabah 6'da güne başlayarak, koyunları merada otlatıyorlar" dedi.

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