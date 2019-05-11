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Kuzuları yanından ayrılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

ERZURUM'da Selami Yılmaz (69), 7 yaşından bu yana kuzu alıp, besliyor.

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da Selami Yılmaz (69), 7 yaşından bu yana kuzu alıp, besliyor. 'Kuzulu adam' olarak tanınan 7 çocuk babası Yılmaz, şimdilerde 'Efe' ve 'Berduş' adını verdiği 2 kuzusuyla sokaklarda geziyor. Kuzular vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

Erzurum'da ayakkabı imalatcılığı yapan Selami Yılmaz'ın kuzu sevgisi 7 yaşında başladı. Henüz 2 ya da 3 aylıkken aldığı kuzuları besleyen Yılmaz, 55 yıldır kuzularla beraber hayat sürüyor. Çevredekilerin 'Kuzulu adam' lakabını verdiği Selami Yılmaz, yeni doğmuş yavruların bakımlarını yapıp, besliyor. Biberonla süt verdiği kuzularıyla cadde ve sokaklarda yürüyüşe çıkıyor. Kuzular da Yılmaz'ı adım adım takip ediyor. Hatta kırmızı ışıkta sahipleriyle birlikte, araçların durmalarını bekliyor.

Çocuk yaştan beri kuzu beslediğini anlatan ve Berduş ile Efe ismini verdiği kuzularıyla Cumhuriyet Caddesi'nde gezen Yılmaz, kuzuları büyüyünce yavrularla takas edeceğini söyledi. Yılmaz, "Yaklaşık 55 yıldan beri aldığım yavru kuzuları bebek gibi besliyorum. Sürekli beraberiz, trafikte beklersem onlar da bekler, 'dur' dersem dururlar. Seslenince yanıma gelirler. Bugüne kadar beslediğim hiçbir kuzuyu kesmedim. Biberonla büyüttüğüm kuzulardan ayrılmak zor ama takas ederek yeni kuzular alıyorum" dedi.

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