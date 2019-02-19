HABER

Kuzuya bebek gibi bakıyorlar! Altını bezleyip biberonla süt veriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Samsun'da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Eroğlu ailesi evde kedi ya da köpek yerine kuzu besliyor. bebek gibi baktıkları kuzunun altını bezleyip biberonla süt veren aile, her sabah yıkayıp tüylerini fön makinesiyle kurutmayı da ihmal etmiyor.

Yünlerinin taranmasından oldukça mutlu olan kuzu ise kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun. 101 yaşındaki kayınvalidesi ile birlikte baktıklarını söyleyen Ayşe Eroğlu, kuzuya isim vermeyi de ihmal etmemiş.

Bebek beziyle bezledikleri kuzuya evde bakıyorlar

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçilikle uğraşan Eroğlu ailesi, eve aldıkları kuzuya bebekleri gibi bakıyor.
Tatlı Elma Mahallesi'nde yaşayan Eroğlu ailesinin koyunlarından birinin dördüz doğurması ve kuzulardan birinin yeterli beslenememesi üzerine aile yavruyu evlerine aldı.
Kuzunun bakımını evde yapan 56 yaşındaki Ayşe Eroğlu, biberonla süt verdiği kuzuyu, etrafı kirletmesin diye bebek beziyle bezliyor.
Üç çocuk annesi Ayşe Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzunun evin bir ferdi ve ailenin maskotu haline geldiğini, onunla bir bebek gibi ilgilendiğini söyledi.
Seyahate çıktıklarında da kuzuyu yanlarında götürdüklerini ifade eden Eroğlu, şunları dile getirdi:
"Çocuklar büyüdü, yıllardır evde bebek yoktu. Evimizin bebeği gibi oldu. Şimdi tekrar bebek gibi kuzu bezliyorum. Her gün ortalama beş kez bezini değiştiriyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Her sabah yıkıyorum, fön makinesiyle tüylerini kurutuyorum, tarakla tarıyorum. Yünlerini taramam çok hoşuna gidiyor. Bebek gibi ilgi bekliyor."
Bahçeye ya da hayvanlarla ilgilenmeye gittiğinde kuzuya 101 yaşındaki kayınvalidesi Emine Eroğlu'nun baktığını belirten Ayşe Eroğlu, "Kayınvalidem evde ikisi kaldığı için kuzuya 'Bir sen, bir ben kaldık' diye takılarak kuzuya 'Birsen' adını verdi. Özellikle kayınvalidem onunla çok ilgileniyor." diye konuştu.
Eroğlu, büyüdüğünde "Birsen"i koyun ve kuzuların yanına bırakacaklarını sözlerine ekledi. 101 yaşındaki Emine Eroğlu da kuzuyu çok sevdiğini evde birlikte vakit geçirdiklerini, kuzunun kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu ifade etti. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuzu Samsun

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı, dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Aşk mektupları kafeye perde oldu

Aşk mektupları kafeye perde oldu

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Okul müdürüne makamında silahlı saldırı!

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Diziden etkilenip soyadlarını değiştirdiler

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

Damadına kurşun yağdırmıştı! Kendini böyle savundu

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İstihbaratçıların yeni silahı olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.