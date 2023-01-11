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Kuzuyu vinçle indirdiler, çakarlı araçla gezdirdiler! Görüntülerini de sosyal medyadan paylaştılar

11.01.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bahçelievler'de 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Bir şahıs, vinçle kuzu indirip çakarlı otomobiline bindirerek trafikte seyretti ve görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada viral olurken, İstanbul Emniyet'ince kimliği tespit edilen şahıs hakkında toplam 2 bin 250 lira para cezası uygulandı. Öte yandan sosyal medyada viral olan videoya birçok vatandaş tepki gösterdi.

Kuzuyu vinçle indirdiler, çakarlı araçla gezdirdiler! Görüntülerini de sosyal medyadan paylaştılar

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir şahıs, vinçle kuzu indirip çakarlı otomobiline bindirerek görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada viral olan videoda aracın çakar-siren tertibatı kullanarak trafikte seyir halinde olması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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KORUMA - TAHSİS ŞERHİ YOKMUŞ!

Yapılan incelemelerde, araç sürücüsünün A.F. isimli şahıs olduğu, araca yönelik yapılan sorgulamada Koruma - Tahsis şerhinin bulunmadığı tespit edildi.

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Konu ile ilgili olarak A.F. isimli şahıs hakkında “Mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” suçundan bin 823 lira ve “Film Cam” kullanması suçundan 427 lira olmak üzere toplamda 2 bin 250 lira cezai işlem uygulanarak çakar tertibatı söktürüldü.

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VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada viral olan videoya birçok vatandaş tepki gösterdi. Paylaşılan videoda ise A.F. isimli şahsın vinçle kuzu indirerek çakarlı otomobiline bindirmesi ve trafikte seyir halinde olduğu görüldü. (İHA)

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İstanbul kuzu vinç

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