HABER

KVKK Başkanı Bilir'den "VERBİS"e kayıt uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:09 | Son Güncelleme

KVKK Başkanı Faruk Bilir: - "Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolmak zorundadır" - "VERBİS'e kayıt için belli kriterler çerçevesinde veri sorumluları sınıflandırılmış ve kademeli bir kayıt başlangıç tarihi belirlenmiştir"

KEMAL KARADAĞ - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne kaydolmak zorunda oldukları uyarısında bulundu.

Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulan kurumun, 12 Ocak 2017'den itibaren görevine başladığını anımsattı.

Çıkarılan kanunun, temel hak ve hürriyetlerin korunmasını, Türkiye'de veri işlemenin düzenlenmesi ve kişisel veri işleyen gerçek, tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasların belirlenmesini amaçladığını belirten Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun da genel olarak bu kanunun uygulanmasını sağlamak, kanun çerçevesinde düzenleyici işlem yapmak, veri işlenmesinin kanuna uygun gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştığını söyledi.

Kurumun, şikayet ve ihbarları da incelediğini ifade eden Bilir, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili olarak toplumdaki bilincin her geçen gün daha da arttığının gözlemlendiğini dile getirdi.

Bilir, kurumun faaliyete başladığı tarihten itibaren de tüm sektörlerde kanuna uyuma ilişkin çalışmalara başlandığını anlattı.

Kurumun tanıtımına yönelik programlar düzenlendiğini belirten Bilir, bugüne kadar 19 ilde farkındalık toplantıları düzenlendiğini, bu toplantıların 2019'da da süreceğini söyledi.

- "Kamu kurumları da kayıt yaptıracak"

Kişisel verileri işleyen, aralarında şirketlerin de bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerle ilgili kanun hükmü gereğince oluşturulan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'nin (VERBİS) faaliyete geçtiğini hatırlatan Bilir, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kaydolmak zorunda olduklarını kaydetti.

VERBİS'e kayıt için belli kriterler çerçevesinde veri sorumlularının sınıflandırıldığını ve kademeli bir kayıt başlangıç tarihinin belirlendiğine dikkati çeken Bilir, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlüsü olan veri sorumlularından yıllık çalışan sayısı veya yıllık mali bilanço toplamı Kurulca belirlenmiş olan rakamların üstünde olanlar ile yurt dışında yerleşik tüm veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış, bu rakamların altında kalan veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü 1 Ocak 2019 tarihinde, kamu kurumlarının kayıt yükümlülüğü de 1 Nisan 2019 tarihinde başlayacaktır.

Kayıt yükümlülüğü, 1 Ekim 2018 tarihinde başlamış olan ilk grup veri sorumlularının VERBİS'e kayıtları bütün hızıyla devam etmektedir.
Öte yandan, yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olmakla birlikte ana faaliyeti özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları için sicile kayıt başlama tarihleri Kurulumuzca 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiş olup bu kapsama giren tüm veri sorumlularının 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren VERBİS'e kayıt olmaya başlamaları gerekmektedir."

- "VERBİS’te kesinlikle kişilere ait veriler olmayacak"

Sisteme veri sorumlularının kişisel verileri hangi kategorilerde işlediklerine, hangi amaçlarla bu bilgileri kullandıklarına, aktarım yapıp yapmadıklarına yönelik bilgilerin de girileceğini belirten Bilir, verilerin hangi sürelerle saklandığına, veri güvenliğini sağlamak amacıyla ne tür tedbirlerin alındığına yönelik de bilgi girişi yapılacağını kaydetti.

Sisteme girilecek bilgilerin kamuya açık olacağını bildiren Bilir, sisteme aktarılacak bilgilerin kesinlikle gerçek kişilere ait bilgiler olmayacağını, işlenen kişisel verilerle ilgili sadece üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgilerin sisteme girileceğini söyledi.

- "Sistem kamuya açık tutulacak, gelişigüzel veri işlenmesi engellenecek"

Bilir, sistemin bir tür denetim mekanizmasını da sağlayacağına dikkati çekerek, vatandaşların VERBİS üzerinden veri sorumlularının girdiği bilgileri denetleyebileceğini vurguladı.

Vatandaşların, kişisel verilerin kanunda belirtilen şartlar dışında işlendiğini düşündüklerinde sistem üzerinden sorgulama yaparak verileri işleyenlerin yaptığı işlemleri, hangi amaçlarla verileri işlediklerini görebileceğini dile getiren Bilir, amaç dışında hareket edildiğinin tespiti halinde de öncelikle veri sorumlusuna, verilen cevaba göre de Kuruma şikayet başvurusu yapılabileceğini anlattı.

"Kişisel verilerin korunması temelde kişinin kişiliğinin ve onurunun korunmasıdır." diyen Bilir, şunları kaydetti:

"Kurumumuzun bu konudaki temel yaklaşımı, gerçek kişilerin kişisel verilerini korurken aslında kişinin bizzat kendisini korumayı hedeflemektir. Veri sorumluları, işleme şartı olmadığı halde kişisel veri işliyorsa VERBİS'e bilgi girişi yaparken bunu tespit edebilecek ve artık bu kişisel verileri işlememek için gerekirse iş süreçlerini değiştirecektir.

Bu da kişileri koruma altında tutacaktır."

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Beytüşşebap'ta polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı, gençler oynadıBeytüşşebap'ta polis zırhlı araçtan Kürtçe şarkı çaldı, gençler oynadı
Hakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 322 köy ve mezra yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faruk Bilir Kişisel Verileri Koruma Kurumu VERBİS

En Çok Okunan Haberler

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Taksim karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

Ülke şokta! Bir felaket daha... Onlarca kişi kayıp

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde

Hulusi Akar ve komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'nde!

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Yeni yıla vatan görevinde giren Mehmetçik'ten mesaj var: Gözünüz arkada kalmasın

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

Teröristlerin maket uçaklarla saldırı girişimi önlendi

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Metrelerce aşağı uçtu

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şüpheli paket alarmı

İstanbul'da hastane önünde şüpheli çanta alarmı

Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.