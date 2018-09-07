Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Türkiye'de kişisel verilerin korunması hakkında kanunun düzenlenmesinin, ülkede insan hakları standardının ne kadar yüksek olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Bilir, KVKK tarafından Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir otelde 10'uncusu düzenlenen "Yeni Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulaması Konferansı"nda yaptığı konuşmada, toplumda kişisel verilerin korunması üzerine farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
Bilir, 2016'da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ülkede bir kültür haline gelmesini canı gönülden arzu ettiklerini aktararak, kurumun Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesinde, temel hak ve hürriyetlerin korunmasında bir disiplin oluşturmaya çalıştığını anlattı.
Kanunun Türkiye'de çıkarılmasının önemine değinen Bilir, "Ülkemizde böyle bir kanuni düzenlemeye yer verilmesi, aslında Türkiye'de insan hakları standardının ne kadar yüksek olduğunu ve kişilere verilen değerin göstergesidir. Bizim kurumumuzun da bu alanda üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için hem taraflarla hem toplumla bir iş birliği yapması gerekiyor. Birtakım koruyucu düzenlemeler getirilebilir ama son tahlilde kişisel veriler bizim verilerimizdir, başta bu korumayı kendimizin yapması gerekir." ifadelerini kullandı.
Dünyada kişisel verilerin korunması alanında verilen mesajın çok net olduğuna dikkati çeken Bilir, "Kişi, kişisel verileri üzerinde kontrol sahibi olmalıdır ve yine kişi, kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkına sahip olmalıdır. Dolayısıyla bütün vurgu kişiyedir." dedi.
Toplantıda konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu da dijital kuşatma altında olunduğunu ve bunların kimisinin vatandaşlara zarar vermediğini, bazılarının da çok zarar verdiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından kurum daire başkanlarının sunum yaptığı toplantıya, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.
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