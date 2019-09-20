KYB ile KDP arasındaki gerginlik artıyor

Bu gelişme üzerine KYB'nin Politbüro Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, kendilerine bağlı askeri yetkilinin Erbil'in Simakuli kontrol noktasında girmesine izin verilmemesine şiddetle tepki göstererek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

KYB'nin resmi sitesindeki habere göre, akşam saatlerinde KYB'nin Erbil il binasına kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

KDP ile KYB il binalarına ateş açılması, iki parti arasındaki gerginliği artırdı.

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisinin (KDP) Süleymaniye binasına yapılan silahlı saldırının ardından, bu kez Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Erbil binasına ateş açıldı.

Tepkilerin artması üzerine IKBY İçişleri Bakanlığı konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Simakuli kontrol noktasında istenmeyen bir olayın yaşandığı belirtilerek, Sengavi'nin geçişine izin verilmemesi yönünde bir talimatın bulunmadığı kaydedildi.

- Sengavi'ye neden izin verilmedi?

IKBY'deki askeri ve siyasi nüfuzu elinde tutan KDP'den şu ana kadar KYB'li Sengavi'nin Erbil'e girişine izin verilmeme nedenine dair net bir açıklama gelmedi.

Halihazırda Süleymaniye'de ikamet eden Sengavi, KYB'nin hazirandaki bir etkinliği sırasında Mesut Barzani için "küçük adam" ifadesini kullanarak çeşitli ithamlarda bulunmuştu.

KDP de bunun üzerine Sengavi'nin "cevap verilmeyecek kadar değersiz olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

- KDP ve KYB arasındaki çekişme

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerinde etkin bir nüfuza sahip KDP ile Süleymaniye merkezli KYB arasında uzun yıllardır ciddi çekişme yaşanıyor.

IKBY'nin 1991'de kurulmasından birkaç yıl sonra her iki parti arasında kanlı savaş başlamış, ABD'nin ara buluculuğuyla barış sağlanmıştı.

ABD'nin Irak'ı 2003'te işgal etmesinin ardından yeni hükümetin kurulduğu 2005'ten 2013'e kadar yapılan seçimlere birlikte giren KDP ve KYB, iki stratejik ortak olarak önemli kazanımlar elde etmişti.

Ancak KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin 2012'de hastalanması ve 2017'de hayatını kaybetmesiyle iki parti arasındaki gerginlikler tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

