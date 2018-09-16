KYB, yeni cumhurbaşkanı adayı için görüşmelere başladı

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ta meclis başkanının belirlenmesinin ardından gözler cumhurbaşkanlığı adaylarına çevrildi.

Saddam Hüseyin rejiminin yıkılmasından sonra siyasi partiler arasında yapılan anlaşmaya göre, Sünnilere meclis başkanlığı, Şiilere başbakanlık, Kürtlere ise cumhurbaşkanlığı verilerek, hükümet etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanını şu ana kadar Kürtler arasında belirleyen taraf, Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) oldu.

KYB'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, partinin üst düzey yöneticileri ve politbüro üyeleri, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi, toplantıya bugün de devam edildi.

KYB Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, ana gündem maddesinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyasında yer alan haberlerde, tekrar aday olmak isteyen mevcut Cumhurbaşkanı Fuad Masum, KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, KYB'den ayrılıp geçen yıl kendi partisini kuran Demokrasi, Adalet için Koalisyon lideri Berhem Salih, Talabani ailesine yakın Muhammed Sabir ve Latif Reşid'in adaylar arasında olduğu iddia ediliyor.