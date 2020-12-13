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Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'de

13.12.2020 17:05 | Son Güncelleme:
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ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenen Anadolu topraklarına ait bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi.

Heykel, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi.Tarih öncesi dönemlerde bolluğun, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan, bin 700 yıllık bir ana tanrıça Kybele heykeli, yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir müzayede evinde satılmak istenen ve uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen heykel, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ulaştı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşen basın toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklarda, kendi evindedir" dedi.

Basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "1960'lı yıllardan beri ülkesinden uzak kalmış olan Kybele Heykeli artık ait olduğu topraklarda, kendi evindedir. Eserin iade süreci bir İsrail vatandaşının, 2016 yılında Roma Dönemine ait bir Kybele Heykeli'ni yurt dışına ihraç edebilmek için kendi ülkesinin makamlarından izin talebinde bulunması ve İsrail makamlarının, eserin fotoğrafını ülkemize ileterek kökeni hakkında bilgi talep etmesiyle başlamıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü uzmanları Sayın Feza Demirkök ve yakın zamanda müzemizden emekli olan Sayın Şehrazat Karagöz bu heykelin Afyonkarahisar'da, 1964 yılında bulunmuş olan ve halihazırda Afyonkarahisar Müzesinde sergilenen 'Kovalık Eserleri'yle tipolojik benzerliğini tespit etmişlerdir. Değerli mesai arkadaşlarıma titiz çalışmaları için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Elde edilen bilgiler ışığında harekete geçilerek, eserin Amerika'da gerçekleştirilecek satışının durdurulması istenmiştir. İlgili şahsın Kybele Heykeli'ne dair açtığı aidiyet davasına, Türkiye karşı hukuki süreci başlatarak cevap vermiştir. Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve New York Başkonsolosluğumuzun yoğun çalışmalarıyla 'Kybele Heykeli'nin iadesi konusundaki karşı iddialarımız tüm makamlara iletilmiştir" diye konuştu.

Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilimsel kanıtlar, eserin ortaya çıkarıldığı yıllarda bölgede yaşayan görgü tanıklarının ifadeleri ve Afyonkarahisar'daki kaçakçılık olaylarına ilişkin belgeler, 'Kybele Heykeli'nin Türkiye'ye ait olduğunu doğrulamaktadır. Ayrıca heykelin ortaya çıkarıldığı yıllarda Afyonkarahisar Müzesi Müdürü olarak görev yapmış olan, merhum Hasan Tahsin Uçankuş'un kişisel arşivinden elde edilen belgeler de tanık ifadelerinin tutarlılığını göstermiştir. Kendisini rahmet ve minnetle anıyor, bu arşivi büyük bir nezaketle Bakanlığımız uzmanlarına sunan değerli ailesine şükranlarımı sunuyorum. Tüm bu ortak çalışma ve çabaların neticesinde, eseri elinde bulunduran kişi heykeli Türkiye'ye iade etmeyi kabul etmiş, süreç sulh yoluyla tamamlanmıştır"

Öte yandan Bakan Ersoy Kybele Heykeli'nin Afyonkarahisar'daki yeni müzenin çalışmalarının tamamlanmasından sonra burada sergileneceğini söyledi.

DHA / BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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