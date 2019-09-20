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KYB'li komutana "Erbil'e giriş izni verilmemesi" gerginliğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

KYB'li komutan Mahmud Sengavi'ye Erbil'e giriş izni verilmedi, bunun üzerine KDP'nin Süleymaniye'deki parti binasına silahlı saldırı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) üst düzey askeri komutanına Erbil'e giriş izni verilmemesinin ardından, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Süleymaniye'deki parti binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, komutan Mahmud Sengavi'nin, dün "KYB'nin siyasi ve askeri nüfuzunun bittiği, Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin etkin olduğu Erbil'in Simakuli Vadisi'ndeki kontrol noktasından geçişine" izin verilmedi.

Bu gelişme üzerine KYB'nin Politbüro Sözcüsü Latif Şeyh Ömer, Erbil'de basın toplantısı düzenledi. Ömer, kendilerine bağlı askeri yetkilinin Erbil'e girmesine izin verilmemesine şiddetle tepki göstererek, bu tutumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bu uygulamanın yasal olmadığını savunan Ömer, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetini sorumlu davranmaya çağırdı.

Tepkilerin artması üzerine IKBY İçişleri Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Simakuli Vadisi'nde istenmeyen bir olayın yaşandığı ifade edilen açıklamada, Mahmud Sengavi'nin geçişine izin verilmemesi yönünde bir talimatın bulunmadığı belirtildi.

- KDP'nin Süleymaniye binasına ateş açıldı

Sengavi olayının ardından ise bugün KDP'nin Süleymaniye'deki parti binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

IKBY medyasına konuşan KDP'nin Süleymaniye'deki yetkililerinden Eta Şeyh Hasan, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

- Sengavi'ye neden izin verilmedi?

IKBY'deki askeri ve siyasi nüfuzu elinde tutan KDP'den şu ana kadar KYB'li Sengavi'nin Erbil'e girişine izin verilmeme nedenine dair net bir açıklama gelmedi.

Halihazırda Süleymaniye'de ikamet eden Sengavi, KYB'nin haziran ayındaki bir etkinliği sırasında Mesut Barzani için "küçük adam" ifadesini kullanarak çeşitli ithamlarda bulunmuştu.

KDP de bunun üzerine Sengavi'nin "cevap verilmeyecek kadar değersiz olduğu" yönünde açıklama yapmıştı.

- KDP ve KYB arasındaki çekişme

Irak'ın Duhok ve Erbil kentlerinde etkin bir nüfuza sahip olan KDP ile Süleymaniye merkezli KYB arasında uzun yıllardır ciddi çekişmeler yaşanıyor.

IKBY'nin 1991'de kurulmasından birkaç yıl sonra her iki parti arasında kanlı bir savaş başlamış, ABD'nin ara buluculuğuyla barış sağlanmıştı.

ABD'nin Irak'ı 2003 yılında işgal etmesinin ardından yeni hükümetin kurulduğu 2005'ten 2013'e kadar yapılan seçimlere birlikte giren KDP ve KYB, iki stratejik ortak olarak önemli kazanımlar elde etmişti.

Ancak KYB'nin kurucu lideri Celal Talabani'nin 2012'de hastalanması ve 2017'de hayatını kaybetmesiyle birlikte her iki parti arasındaki gerginlikler tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KDP ırak KYB

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