KYK 2. yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı!

Üniversite sınavından sonra veya halihazırda üniversite öğrenimini sürdürenlerin yurt arayışı devam ediyor. Yurt şansı için başvuranların beklediği açıklama eldi ve 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ve arasınıf 2. yedek yurt sonuçlarını ilan edildi.

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KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2018-2019 tarihlerinde KYK burs ücretleri; Lisans bölümlerinden okuyan öğrenciler 500 Türk Lirası, Yüksek Lisansta 1.000 Türk Lirası, Doktorada 1.500 Türk Lirası burs-kredi imkanlarından yararlanılacak.

Üniversite öğrencisi burs imkanından yararlanmaya devam edebilmesi için dikkat etmesi gerekenler nelerdir. Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4' lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100’ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.

