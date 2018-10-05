KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK 5. yedek yurt sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına başvuran fakat yerleşemeyen adaylar, yedek yurt sonuçlarını beklemeye başlamışlardı. Daha önce, yurtlardaki kontenjan durumlarına göre 4 kez yedek yerleştirme yapan Yurt Kurt, beşinci yedek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuran öğrenciler, aşağıdaki verdiğimiz linke tıklayarak yurt sonuçlarını görebilirler. Peki kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KYK 5. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KYK 5. yedek yurt sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, daha önce öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihini de açıklamıştı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 5. yedek yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

5. yedek Yurt sonuçları için tıklayınız

2018 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. KYK burs başvuruları genellikle Kasım ayında başlıyor.