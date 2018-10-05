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KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ  | 05.10.2018 09:42 | Son Güncelleme

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. Yurtta kalacak yer için başvuru yapan öğrenciler KYK yurt sonuçları açıklaması ile yurda kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrendiler. Sıra KYK 5. yedek yurt sonuçlarına gelmişti. KYK yaptığı duyuru ile 2. yedek yurt sonuçlarını ilan etti. Peki 2018 KYK burs başvurusu ne zaman? İşte KYK 1. yedek yurt sonuçları sorgulama sayfası...

KYK 5. yedek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK 5. yedek yurt sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına başvuran fakat yerleşemeyen adaylar, yedek yurt sonuçlarını beklemeye başlamışlardı. Daha önce, yurtlardaki kontenjan durumlarına göre 4 kez yedek yerleştirme yapan Yurt Kurt, beşinci yedek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuran öğrenciler, aşağıdaki verdiğimiz linke tıklayarak yurt sonuçlarını görebilirler. Peki kredi ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

KYK 5. YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

KYK 5. yedek yurt sonuçları açıklandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, daha önce öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilk üç yedek yerleştirme tarihini de açıklamıştı. Buna göre ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 24 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme de 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 5. yedek yerleştirme sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır.

5. yedek Yurt sonuçları için tıklayınız

2018 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. KYK burs başvuruları genellikle Kasım ayında başlıyor.

KAYIT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENECEK?

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya http://yurtkur.gsb.gov.tr adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödenecek. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınmakta olup yurttan kayıt sildirildiğinde iade ediliyor. KYK yurtlarının aylık ücretleri, 168 TL ile 285 TL arasında değişiyor. KKTC yurtlarında bu rakam 300 TL olarak uygulanıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

YURT KAYITLARI NEREDEN YAPILIYOR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile turkiye.gov.tr adresindeki YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini 19 Eylül saat 23.59’a kadar tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihe kadar öğrenciler e-Devlet’e giriş yaparak YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapabilecekler.

İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, 17 Eylül’den itibaren yurtlarda barınabilecek. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Yurtta barınmaya başlanıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde en az 4 adet fotoğraf, öğrenci belgesi ve Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir IBAN numarasının yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekiyor.

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