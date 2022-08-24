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  4. KYK BAŞVURU TARİHİ! 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK BAŞVURU TARİHİ! 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

24.08.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK başvuruları; YKS ek yerleştirmeleri sonrası üniversite kayıt sürecinin başlaması sebebiyle birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. KYK yurt, kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK BAŞVURU TARİHİ! 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

KYK başvuruları tarihi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken birçok üniversite adayı da konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 2022-20223 KYK başvuruları başladı mı? 2022 KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Detaylar haberimizde...

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuruları için henüz yeni bir açıklamada bulunulmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir. KYK yurt başvuruları 2021 yılında 12 Eylül tarihine kadar tamamlanmıştı. KYK burs ve kredi başvuruları ise 5 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da bitmişti.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene öğreniler, burs ve kredi için başvurularını 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar e-Devlet'ten yaptılar.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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